В отношении бывшего следователя, вступившего в конфликт с сотрудником Жодинского ГОВД, проводится проверка о клевете

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступила информация: «А знаете ли вы, что в отношении Евгения Шпаковского, выступившего героем вашей публикации, сейчас проводится проверка? Сотрудник ГОВД Жодино, фигурировавший в статье, подал заявление о клевете». Мы тут же связались с бывшим следователем: «Это так?» По его словам, на прошлой неделе к нему действительно приезжали люди, представившиеся сотрудниками управления собственной безопасности МВД.

Напомним суть конфликта. Евгений Шпаковский рассказывал, что после выборов, 11 августа, находясь на рабочем месте, стал свидетелем инструктажа со стороны заместителя начальника Жодинского ГОВД — начальника милиции общественной безопасности Михаила Мурашкина: «Услышав его указание военнослужащим внутренних войск действовать жестко в отношении протестующих, я подошел и сказал: „Ребята, имейте в виду, что превышение закона уголовно наказуемо“».

Впоследствии, по словам нашего собеседника, это привело к конфликту, закончившемуся увольнением для принципиального следователя.

Статья была опубликована 18 августа. До ее размещения мы обратились за комментарием в пресс-службы УВД Миноблисполкома и Следственного комитета, а также к самому Михаилу Мурашкину. Тот ответил (аудиозапись имеется в распоряжении редакции): «Если человек хочет выставить меня с какой-то такой стороны, то пожалуйста, это его право. Но есть официальные моменты, которые передаются непосредственно в пресс-центр. Данные полномочия есть только в пресс-центре».

Развитие ситуация получила на минувшей неделе, о чем мы узнали от третьих лиц: «В отношении экс-следователя написано заявление о клевете, начата проверка». Незамедлительно связавшись с Евгением Шпаковским, узнали, что это правда:

— Сотрудник УСБ МВД пояснил: проверка проводится по заявлению Михаила Мурашкина. Будто бы я сказал неправду о его призыве к военнослужащим внутренних войск действовать жестко. Во время разговора представитель МВД попросил рассказать всю ситуацию, предварительно включив видеокамеру (с моего согласия).

«На мой вопрос, зачем еще одна проверка, если Следственный комитет проводит другую проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка по факту всех наших действий, в том числе в части правдивости моих слов, он сказал: раз нам поступило заявление, мы должны отреагировать».



Евгений Шпаковский

— Также я поинтересовался, не смущает ли его как сотрудника УСБ МВД, что Михаил Мурашкин дважды оскорбил меня в присутствии как сотрудников милиции, так и сотрудников Следственного комитета, угрожал физической расправой, стал инициатором потасовки, но к нему каких-либо мер не предпринимается, — продолжает бывший следователь. — Я же был уволен в течение суток, и в отношении меня сейчас проводится уже две проверки в порядке Уголовно-процессуального кодекса. Сотрудник УСБ пояснил, что не уполномочен это комментировать.

«Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет» (Статья 188 «Клевета» УК).

Узнав новые обстоятельства, мы вновь попробовали получить комментарий. В пресс-службе УВД Миноблисполкома сообщили, что этим занимается Следственный комитет, материалы переданы туда. В пресс-службе центрального аппарата СК ответили, что на момент публикации не обладали сведениями по этому поводу. Если появятся новые данные, мы готовы оперативно дополнить публикацию.