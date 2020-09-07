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J:МОРС выпустил песню в честь тех, кто 20 лет “отстаивал наши права”

07.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярная беларуская рок-группа J:МОРС записала клип "Даруй", который посвящен событиям, происходящим в стране после выборов.

J:МОРС выпустил песню в честь тех, кто 20 лет “отстаивал наши права”
Лидер группы Владимир Пугач написал в своем фeйсбук:

“Поток зла и несправедливости, вызывающий у нас ярость, боль и страх, взял свое начало не вчера. Все это происходило в стране и раньше. Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности.
 
У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся.

Едва ли теперь станут мыслить, чувствовать и поступать иначе Денис Дудинский, Дима Кохно и многие, многие другие, вернувшись к нам. Едва ли перестанут честно выполнять свою работу задержанные журналисты.

И все это не вдруг. Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли”.
 
 
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Популярная беларуская рок-группа J:МОРС записала клип "Даруй", который посвящен событиям, происходящим в стране после выборов.
 
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