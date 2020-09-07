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Создана рабочая группа для расширения полномочий правительства Беларуси

07.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующее распоряжение 4 сентября 2020 года подписал премьер-министр Роман Головченко. Рабочая группа будет готовить предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.



Среди тем, которые группа должна разработать и подготовить, — предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти по вопросам, предполагающим вовлечение в их решение президента Республики Беларусь. В том числе:

административно-территориальное устройство, утверждение генпланов, архитектурной и градостроительной деятельности; наименование административно-территориальных единиц, установление местной геральдики;
согласование кадровых назначений;
изъятие и предоставление земельных участков, работы с госимуществом.

В состав межведомственной группы вошли:

Снопков Николай Геннадьевич — первый заместитель премьер-министра (руководитель межведомственной рабочей группы);
Слижевский Олег Леонидович — министр юстиции (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы);
Бобер Николай Павлович — главный инженер РУП «Белгипрозем»;
Караник Владимир Степанович — председатель Гродненского облисполкома;
Мательский Андрей Францевич — директор Национального центра правовой информации;
Матусевич Дмитрий Феофанович — председатель Госкомитета по имуществу;
Мицкевич Валерий Вацлавович — зампредседателя Палаты представителей Национального собрания;
Скобялко Денис Константинович — начальник юридического управления аппарата Совмина;
Турчин Александр Генрихович — председатель Минского облисполкома.
 
 
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Соответствующее распоряжение 4 сентября 2020 года подписал премьер-министр Роман Головченко. Рабочая группа будет готовить предложения по расширению полномочий...
 
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