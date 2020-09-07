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Украинский посол вернулся в Минск, но двусторонние отношения остаются «на паузе»

07.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве Украины в Минске.

На вопрос Радио Свобода, как будут дальше строиться отношения между Киевом и Минском, Игорь Кизим ответил:

- Как уже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, официальные контакты между нашими странами сейчас приостановлены. В то же время дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в том числе от развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также от интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что впервые в истории Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла в Беларуси в Киев для консультаций «относительно оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности.

Он напомнил, что Беларусь передала в Россию 32 из 33 задержанных вагнеровцев, несмотря на то, что «имела все правовые и моральные основания передать их Украине», и что Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

В конце августа Кулеба заявил, что Украина заморозила контакты с официальным Минском. По его словам, украинская сторона планирует восстановить отношения, если это перестанет наносить моральный и репутационный урон официальному Киеву.

Он также сообщил, что Украина присоединилась к заявлению Евросоюза по ситуации в Беларуси. В заявлении от 11 августа ЕС предупреждает о "глубоком пересмотре" отношений с Минском и возможности санкций. Евросоюз заявил, что президентские выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни честными».

В МИД Беларуси в ответ заявили, что Минск не ставил диалог с Украиной "на паузу":

"Это не просто нажатие кнопки на плеере. Это конкретный ущерб тесным многогранным отношениям двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага полностью лежит на украинской стороне, а также, как мы видим, на его старших партнерах по внешней политике. Со своей стороны мы готовы продолжать сотрудничество на всех уровнях и в той степени, в которой готовы Украина и ее дружественный и братский народ", - заявили в МИД Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.
 
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