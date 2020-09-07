Латушко: Власти начали жестко подавлять свой собственный народ 9 августа и не собираются останавливаться

Насилие в Беларуси не останавливается, заявил на пресс-конференции 7 сентября в Варшаве член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, бывший чиновник, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала «Белсат».

«Власти начали жестко подавлять свой собственный народ 9 августа и не собираются останавливаться, — констатировал Латушко. — Это не только аресты, а также жестокие задержания с избиением мирных демонстрантов, которые снова произошли вчера. По нашим данным, [вчера] задержано не менее 630 человек по Беларуси, почти 400 человек попали за решетку. Эти действия осуществляются людьми без опознавательных знаков, без формы, они не представляются во время задержаний, что является нарушением действующего законодательства. Люди в масках, бронежилетах с дубинками, которые избивают перед задержанием людей, — это недопустимо ни в одной демократической стране, недопустимо и в Беларуси. Фактически это просто бандитизм».

По словам Латушко, с 9 августа более 10 тыс. человек были «задержаны либо подвергнуты аресту», более 450 граждан страны и представителей зарубежья «были подвергнуты бесчеловечным пыткам». «К сожалению, есть убитые и пропавшие без вести», — отметил член президиума КС.

«Насилие — это также арест по сфабрикованным делам граждан Беларуси: лидеров забастовок, активных участников мирных демонстраций и движения сопротивления, членов Координационного совета, — подчеркнул Латушко. — По непонятным обстоятельствам арестованы представители бизнес-элиты, которые оказывали поддержку тем людям, которые принимали участие в протестах».

«Десятки уголовных, тысячи административных дел возбуждены в отношении протестующих. Ноль уголовных и административных дел — в отношении тех, кто похищает людей на улицах, пытает людей в автозаках и следственных изоляторах, кто применяет насилие в отношении граждан Беларуси», — добавил бывший чиновник.

По словам Латушко, право в Беларуси «умерло, перестало функционировать». «Фактически линия права прервана, это касается Конституции, уголовно-процессуального, административно-процессуального кодексов, избирательного законодательства и других законодательных актов Беларуси, — констатировал он. — Суды и прокуратура фактически штампуют уголовные дела, приговоры. В качестве свидетелей приглашаются неизвестные люди, которые даже во время судебного разбирательства не снимают свои маски».

Представитель совета отметил, что Беларусь сегодня, видимо, «единственное государство в Европе, а может, и в мире, которое не пускает обратно на родину своих граждан». Он упомянул председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские пограничники 31 августа не разрешили вернуться в Беларусь из Польши.

«Граждан Беларуси высылают из страны. Сначала спецслужбы вывезли в Литву Светлану Тихановскую, а несколько дней назад Ольгу Ковалькову, извините, выбросили на территории Польши. Нам стало известно, что в центре Минска неизвестными была похищена член президиума Координационного совета Мария Колесникова, она исчезла, связь с ней потеряна... Также мы еще не установили контакт с рядом других членов Координационного совета», — заявил Латушко.