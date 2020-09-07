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Координационный совет: Власть начала открыто использовать методы террора

07.09.2020 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Обеспечить немедленное освобождение Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Андрея Егорова, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтвердить возможность и предоставить гарантии свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну» призвал власти Координационный совет по урегулированию политического кризиса.

«Мирные акции, проходящие по всей территории Республики Беларусь после 09.08.2020 г. и выражающие мнение большинства, являются настолько массовыми, что для их подавления власть начала открыто использовать методы террора, — говорится в заявлении КС. — В попытке устрашить большинство и заставить его отказаться от публичного выражения своего мнения, власть с показательной жестокостью осуществляет преследование активистов и задержание случайных граждан, применяются спецсредства».

Все эти методы являются незаконными и не могут привести ни к какому иному результату, кроме обострения ситуации и углубления кризиса, убеждены в КС.

«Мирные акции возникают децентрализованно и без лидеров. Террор в отношении участников акций бесполезен. Люди, участвующие в акциях, боятся прежде всего не насилия, которым лично им угрожает власть, а будущего в неправовом государстве, которое ждет их и их близких, если ситуация в стране не изменится, а законность и демократия не будут восстановлены», — подчеркивается в заявлении.

Члены совета подают заявления в Следственный комитет по всем фактам совершенных правоохранителями противоправных действий 6 сентября и в другие дни. «Особое внимание» обращается на действия группы неизвестных лиц вечером в Минске в районе дома 3 по проспекту Победителей. Данные лица «не носили форменной одежды и знаков отличия, закрыли свои лица масками для усложнения идентификации, не представлялись и не предъявляли документов, зато открыто демонстрировали различное оружие во время мирной акции и без оглашения каких-либо требований применяли спецсредства, избивали граждан». «Исходя из заявления пресс-секретаря МВД О.В.Чемодановой, данные лица являются сотрудниками правоохранительных органов», — отмечают в КС.

Совет считает необходимым немедленно инициировать и обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций, в том числе расследовать гибель людей; опубликовать достоверную информацию об итогах голосования на президентских выборах на каждом избирательном участке; провести проверку на предмет наличия признаков состава преступления по всем зафиксированным фактам нарушения Избирательного процесса и др.

Координационный совет просит граждан «не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилие и добиваться привлечения всех преступников к ответственности исключительно по закону».

 
Теги: Минск
 
 
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