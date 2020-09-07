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Под Логойском перевернулась маршрутка: один человек погиб, шесть пострадали

07.09.2020 20:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла 7 сентября, около 17.30, в Логойском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, на трассе М3 Peugeot, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с попутной маршруткой (Плещеницы — Логойск — Минск). От удара микроавтобус, в котором ехали 12 пассажиров, перевернулся.

В результате ДТП погиб пассажир маршрутки, еще шестеро были доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

 
Теги: Минск
 
 
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