Под Логойском перевернулась маршрутка: один человек погиб, шесть пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла 7 сентября, около 17.30, в Логойском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, на трассе М3 Peugeot, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с попутной маршруткой (Плещеницы — Логойск — Минск). От удара микроавтобус, в котором ехали 12 пассажиров, перевернулся.

В результате ДТП погиб пассажир маршрутки, еще шестеро были доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.