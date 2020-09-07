Xiaomi показала два новых телевизора. Вот сколько они стоят

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила два телевизора серии Horizon Edition. Они получили экраны на 32 и 43 дюйма, тонкие рамки по бокам и позиционируются как преемники Mi TV 4A Pro. Об этом пишет Gizmochina .





Модель на 32 дюйма отличается разрешением экрана HD, 43-дюймовая — Full HD. В остальном характеристики схожи. Разве что, в ТВ на 32 дюйма нет порта S/PDIF. При этом соотношение экрана ко всей фронтальной панели у первого ТВ составляет 93%, у второго — 95%. Углы обзора стандартные — 178 градусов.

Оба телевизора базируются на процессоре Amlogic Cortex A54 с четырьмя ядрами, за графику отвечает 3-ядерный Mali-450 MP3. Оперативной памяти — 1 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Операционная система — Android TV версии 9.0. В активе оболочка PatchWall, встроенный Chromecast и Google Assiastant. Особенностью девайсов также выступает технологии быстрого запуска Mi Quick Wake. Производитель заявляет, что с ее помощью телевизоры включаются за пять секунд.

Общая мощность динамиков — 20 Вт (в обоих ТВ). В наличии также по три порта HDMI, два USB, гнездо для Ethernet-кабеля, вход под антенну и 3,5-мм порт для подсоединения проводных наушников.

В Индии 32-дюймовый ТВ оценили в 185 долларов, 43-дюймовый — в 315 долларов. Появятся ли модели в других странах пока не ясно.

Ниже — цены других телевизоров Xiaomi: