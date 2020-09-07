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«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди серьезно сдерживают темпы финального этапа, работы на полях фактически остановлены.
Аграрии пытаются урвать у погоды часы. Ждать, что поле полностью просохнет, уже не приходится, потому выкручиваются как могут. Например, 7 сентября уборка в Оршанском и Дубровенском районах завершилась в три часа дня. Аккурат когда наша съемочная группа отключила камеру, успев до проливного дождя снять следующий сюжет.
За последние почти три недели только в Орше выпало под 90 мм осадков или 300 %. По всей Витебской области чуть меньше – вдвое выше нормы. Не удивительно, что комбайны здесь больше напоминают корабли, которые лавировали, лавировали, да не вылавировали.
Из 187 комбайнов в Оршанском агропромышленном объединении абсолютное большинство – колесные. В сухую погоду они, словно военные, идут строевым шагом, а сегодня едва выбираются из окопов.
Сергей Устинов, механизатор Сельскохозяйственного филиала имени Ю. Смирнова:
МАЗы под загрузку зерна давно не заходят в поля, они здесь точно не проедут. Комбайнеры при этом теряют драгоценные минуты.
Олег Сушкевич, старший комбайнер Оршанского агропромышленного объединения:
Виталий Суманов, помощник комбайнера Оршанского агропромышленного объединения:
Из 52 тысяч гектаров в Оршанском объединении убрано 47. Но даже при таких обстоятельствах по зерну вал выше прошлогоднего на 30 тысяч тонн, а урожайность – плюс 5 центнеров с гектара. Но, к сожалению, рекордные 200 тысяч тонн собрать вряд ли удастся.
Константин Савин, заместитель генерального директора по растениеводству Оршанского агропромышленного объединения:
Анастасия Бут, корреспондент:
Избежать потерь при таких обстоятельствах удастся вряд ли. Свой миллион аграрии Витебской области – и это событие – уже намолотили. Надеются еще на 100 тысяч тонн. Оптимизм превыше сюрпризов от небесной канцелярии.
Константин Савин:
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Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди...
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