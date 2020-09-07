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«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

07.09.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди серьезно сдерживают темпы финального этапа, работы на полях фактически остановлены.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Аграрии пытаются урвать у погоды часы. Ждать, что поле полностью просохнет, уже не приходится, потому выкручиваются как могут. Например, 7 сентября уборка в Оршанском и Дубровенском районах завершилась в три часа дня. Аккурат когда наша съемочная группа отключила камеру, успев до проливного дождя снять следующий сюжет.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

За последние почти три недели только в Орше выпало под 90 мм осадков или 300 %. По всей Витебской области чуть меньше – вдвое выше нормы. Не удивительно, что комбайны здесь больше напоминают корабли, которые лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Из 187 комбайнов в Оршанском агропромышленном объединении абсолютное большинство – колесные. В сухую погоду они, словно военные, идут строевым шагом, а сегодня едва выбираются из окопов.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Сергей Устинов, механизатор Сельскохозяйственного филиала имени Ю. Смирнова:
На полях работается не очень сладко, не очень хорошо, так как дожди идут. Земли у нас тяжелые, глинистые, поэтому и буксуем, и топливо уходит. А бывают дни, что льет так, что стоим, простаиваем даже.

МАЗы под загрузку зерна давно не заходят в поля, они здесь точно не проедут. Комбайнеры при этом теряют драгоценные минуты.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Олег Сушкевич, старший комбайнер Оршанского агропромышленного объединения:
У нас немножко комбайн более приспособленный к этим погодным условиям. По слабозаболоченным местам мы более-менее проходим. Комбайн на гусеницах. А где больше вода стоит, садится комбайн.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Виталий Суманов, помощник комбайнера Оршанского агропромышленного объединения:
Утром поднимаешься, включаешь интернет, смотришь, какая погода. Смотришь – только в три часа. Значит, до трех часов можно еще что-то убрать. А когда приезжаешь на поле, можешь и до трех не дождаться. Погода, конечно, мешает.

Из 52 тысяч гектаров в Оршанском объединении убрано 47. Но даже при таких обстоятельствах по зерну вал выше прошлогоднего на 30 тысяч тонн, а урожайность – плюс 5 центнеров с гектара. Но, к сожалению, рекордные 200 тысяч тонн собрать вряд ли удастся.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Константин Савин, заместитель генерального директора по растениеводству Оршанского агропромышленного объединения:
Надо уже сеять озимые, а у нас люди еще работают на комбайнах. Завтра-послезавтра начнем уборку кукурузы, а люди у нас еще на комбайнах. Одна работа ложится на вторую, и просто-напросто людей не хватает. Неблагоприятные условия скажутся на дальнейших операциях, которые необходимо проводить у нас в сельском хозяйстве.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Анастасия Бут, корреспондент:
В Витебской области осталось убрать около 7 % площадей. И это если мы говорим о зерновых и зернобобовых. В обычное время на это потребовалось бы два-три дня. Сегодня же погода вносит свои коррективы и аграрии в лучшем случае в сутки убирают 1 %.

Избежать потерь при таких обстоятельствах удастся вряд ли. Свой миллион аграрии Витебской области – и это событие – уже намолотили. Надеются еще на 100 тысяч тонн. Оптимизм превыше сюрпризов от небесной канцелярии.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Константин Савин:
Вы сами видите, колея. Комбайны проваливаются. КЗС-12 на колесном ходу здесь не прошел. Попытка была справа, слева, но ничего не получилось – комбайн садится. Пришел сюда Lexion на гусеничном ходу, он тоже ничего не сделал. Шикарное поле, шикарный урожай. Но мы его все равно заберем.

Люди в материале: Сергей Устинов, Олег Сушкевич, Виталий Суманов, Константин Савин, Анастасия Бут

 
 
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Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди...
 
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