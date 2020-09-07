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«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

07.09.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Цмокі-Мінск» – 12-кратный чемпион страны по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче последнего игрового дня дружина Ростислава Вергуна оказалась сильнее «Борисфена».

«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

В первой половине встречи очевидного доминирования одной из сторон не замечалось, хоть «драконы» и были немного впереди. Однако уже в оставшихся двух четвертях превосходство столичных баскетболистов стало неоспоримым. Счет после финального свистка – 92:53.

Безусловно, путь многократных чемпионов страны в этом финале четырех выглядел достаточно простым, однако, по словам тренера «Цмоков», работы еще предостаточно.

«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмокі-Мінск»:
Хотел бы поблагодарить все команды, которые приняли участие, поскольку в теперешнее время все сложности, связанные с паузой и с невозможностью выехать, найти предсезонку достойную, поэтому качество баскетбола от этого очень сильно страдает. В любом случае очень уважаю труд и то, что они показывали на площадке.

«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

А в поединке «Гродно-93» и «Рубона» победу с минимальным отрывом праздновали подопечные Дмитрия Кузьмина – 67:60. Бронза отправляется в Гродно.

Люди в материале: Ростислав Вергун, Дмитрий Кузьмин

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. «Цмокі-Мінск» – 12-кратный чемпион страны по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче последнего игрового дня...
 
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