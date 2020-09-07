ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийская медалистка Валентина Скрабатун: работаю в охране. Социальная пенсия 350-380 рублей, даже за 500 рублей прожить невозможно

07.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бронзовый призер Олимпиады-1996 в академической гребле Валентина Скрабатун рассказала корреспонденту "Прессбола" Владимиру Козакевичу, почему работает в охране.




- Нынешняя работа в охране вам нужна для того, чтобы просто не сидеть дома?

- Да, плюс социальная пенсия маленькая, 350-380 рублей. У некоторых 400. Доплаты получают только олимпийские чемпионы, но по достижении пенсионного возраста. Поэтому работаю — даже за 500 рублей прожить невозможно.

- Таких успехов у белорусских гребцов, как были в ваши годы, нет уже давно. Почему?

- Сейчас на Олимпиаду наши гребцы даже отбираются с трудом. Если нет результата, сразу начинается поиск виноватых: “прилетает” и спортсменам, и тренерам. Но в действительности никого нельзя обвинять. Мировая гребля сильно ушла вперед. У ведущих команд все есть для этого: фармакология, условия, деньги. Другие люди, менталитет. У нас многие хотят добиться не результата, а каких-то благ. Причем желательно сразу. Вот и получается замкнутый круг. К тому же греблю начали гораздо меньше показывать по телевизору. Раньше, как ни включишь “Евроспорт”, постоянно натыкаешься на какие-то регаты. Теперь — нет.
Часто ли вспоминаю свою Олимпиаду? Не каждый день, конечно, однако случается. Все же это главное событие в жизни... Хочется, чтобы те усилия, которые мы приложили для завоевания бронзы, ценили, чтобы достижение помнили. Увы, этого нет. У меня даже были мысли продать олимпийскую медаль. Дочка отговорила. Поэтому награда по-прежнему у меня — как напоминание о ярчайшем моменте карьеры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовый призер Олимпиады-1996 в академической гребле Валентина Скрабатун рассказала корреспонденту "Прессбола" Владимиру Козакевичу, почему работает в охране.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика