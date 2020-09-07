ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Колесникова в течение дня так и не нашлась

07.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения.


В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут.

Об этом сообщает Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Сегодня адвокаты Марии уведомили и КГБ, и Следственный комитет о том, что они готовы подключиться к процессу своей подзащитной, но реакции не последовало. Где Мария Колесникова до сих пор непонятно. Со слов очевидцев известно только, что утром возле Национального художетвенного музея ее запихнули в микроавтобус с надписью "Связь". 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эколог Ирина Сухий остается на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика