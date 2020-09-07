Мария Колесникова в течение дня так и не нашлась





В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут.





Об этом сообщает Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.





Сегодня адвокаты Марии уведомили и КГБ, и Следственный комитет о том, что они готовы подключиться к процессу своей подзащитной, но реакции не последовало. Где Мария Колесникова до сих пор непонятно. Со слов очевидцев известно только, что утром возле Национального художетвенного музея ее запихнули в микроавтобус с надписью "Связь".