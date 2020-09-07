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Эколог Ирина Сухий остается на Окрестина
Источник материала: Партизан
6 сентября председателя правления общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий забрали из квартиры ее 93-летней матери трое милиционеров. Двое были в балаклавах.
Родные говорят, в квартире также провели обыск (или осмотр). Сегодня дело Ирины, которая провела ночь в изоляторе, рассмотрели в суде, материалы вернули в РУВД для устранения недостатков, пишет
Дочь Ирины Анна Волк в соцсетях описала, как задерживали ее маму 6 сентября:
"Час назад при мне и бабушке в квартире начали выламывать дверь и забрали маму в Советское РУВД. Один без маски и двое в масках. Сказали, что не задерживают и паспорт не нужен".
Позже, когда Анна поехала в РУВД, она узнала, что в квартире проводят «обыск» (возможно, осмотр, так как речь идет об административном деле. — Прим. TUT.BY). Забрали, по словам Анны, старые компьютеры, в том числе компьютер, принадлежащий ей, а также модем.
"Никаких документов нам не дали. Документ, удостоверяющий личность, перевернутый, был показан на секунду. Сказали, что милиция".
Ночь Ирина Сухий провела в изоляторе на Окрестина. Сегодня в суде Советского района рассмотрели ее дело — обвиняют в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» по ст. 23.34 КоАП. По словам дочери Ирины Софии Садовской, в протоколе указано, что 3 сентября ее мама приняла участие в акции в 18 часов, хотя в это время она уже ехала на хутор. Как сообщила София в соцсетях, материалы отправили начальнику Советского РУВД для устранения недостатков.
Маму пока не выпустили и не сказали, выпустят ли, — уточнила дочь. По закону, административно задержанных могут удерживать до 72 часов, после чего должно быть решение суда.
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6 сентября председателя правления общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий забрали из квартиры ее 93-летней матери трое милиционеров. Двое были в балаклавах.
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