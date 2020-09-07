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Укрепление доллара и евро: как отреагировал валютный рынок СНГ

07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В понедельник, 7 сентября, курс евро впервые с февраля 2016-го превысил 90 рублей. Таковы были данные Московской биржи на 13:00. Позже американская валюта потеряла в цене. Последние два часа евро стоит 89 рублей 97 копеек. Какова ситуация на валютном рынке в странах Содружества, расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Курс доллара в Беларуси вырос почти на 0,1%, передает корреспондент Инна Согалович. Теперь американскую валюту можно купить за 2 белорусских рубля 63 копейки. Стоимость евро стабильна: 3 рубля 12 копеек. За сто российских рублей нужно отдать 3 белорусских и 48 копеек. Это на 0,74% меньше, чем вчера.

В Кыргызстане курс доллара снизился по сравнению с прошлой пятницей, но незначительно, сообщает корреспондент Ольга Ковалева. По данным Нацбанка, сегодня он составляет 78 сомов 73 тыйына. Евро тоже подешевел и стоит 93 сома 37 тыйынов. Упали в цене и золотые слитки. Стоимость одного грамма стала на 30 центов ниже, чем в пятницу.

Сегодня в Таджикистане доллар можно купить за 10 сомони и 30 дирамов, а евро стоит 12 сомони 20 дирамов, рассказал корреспондент Абубакр Файзуллоев. Курс сомони в Национальном банке по отношению к иностранным валютам в последние дни не менялся.

С мая стоимость валют в Казахстане держалась на одном уровне. После выходных доллары и евро в обменниках Алматы, Нур-Султана и Шымкента резко подорожали почти на две тенге, отмечает корреспондент Кирилл Харламов. Доллар на утренних торгах на казахстанской фондовой бирже продавали по 422 тенге 74 тиына. В обменных пунктах – по 425,7 тенге. Выросла цена и на российский рубль. В пятницу по курсу Национального банка Казахстана он стоил на пять тиынов меньше – 5 тенге 57 тиын. Сегодня в обменных пунктах за него просят 5,66. Европейскую валюту продают по 504 тенге 5 тиын.



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Теги: Курсы валют
 
 
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В Казахстане подорожали обе валюты, в Беларуси подорожал евро. Таджикский сомони сохраняет стабильность, а в Кыргызстане упали в цене и доллар, и евро, и золотые...
 
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