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Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски

07.09.2020 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стали известны победители чемпионата страны по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женском турнире неожиданностей не произошло, триумфатор у мужчин оказался темной лошадкой.

Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски

Соревнования в 2020 году были напряженными: теоретические шансы на чемпионство оставались у нескольких спортсменов сразу, причем как у мужчин, так и у женщин. По итогам борьбы среди девушек равных не оказалось международному гроссмейстеру Ольге Федорович, конкурировавшей со своей сестрой.

А вот у парней случилась настоящая сенсация. Лучшим стал Захар Шибаков. Он сумел обыграть многих мастеровитых оппонентов. И при этом юноша всего лишь 2003 года рождения.

Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски

Ольга Федорович, победитель чемпионата Беларуси по шашкам:
Турнир прошел в достаточно дружественной, хорошей атмосфере. Все было организованно на хорошем уровне. У нас прошел ремонт в центре, сделали очень красивый и комфортный зал. Игроки сидели далеко друг от друга, что, в принципе, в текущих условиях очень правильно. Больше нравится играть вживую, не за компьютером, но, так как уже был достаточно большой перерыв в таких турнирах, то, конечно, немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от доски реальной.

Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски

Захар Шибаков, победитель чемпионата Беларуси по шашкам:
В офлайне, конечно, приятнее гораздо играть, все-таки видишь соперника, сосредоточиться легче, чем в онлайне. В онлайне как я играю: с чашкой чая двигаю как-то шашки. В общем, не получается никак настроиться на игру. Поэтому, конечно, приятнее в офлайне играть. А насчет победы... не знаю. Мне кажется, что это так, счастливое стечение обстоятельств, не более то, что я занял первое место.

Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски

Призеров соревнований наградили медалями и дипломами. Чемпионам же, помимо этого, достались подарки от Министерства спорта и туризма.

Люди в материале: Ольга Федорович, Захар Шибаков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стали известны победители чемпионата страны по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женском турнире неожиданностей не...
 
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