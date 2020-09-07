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Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стали известны победители чемпионата страны по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женском турнире неожиданностей не произошло, триумфатор у мужчин оказался темной лошадкой.
Соревнования в 2020 году были напряженными: теоретические шансы на чемпионство оставались у нескольких спортсменов сразу, причем как у мужчин, так и у женщин. По итогам борьбы среди девушек равных не оказалось международному гроссмейстеру Ольге Федорович, конкурировавшей со своей сестрой.
А вот у парней случилась настоящая сенсация. Лучшим стал Захар Шибаков. Он сумел обыграть многих мастеровитых оппонентов. И при этом юноша всего лишь 2003 года рождения.
Ольга Федорович, победитель чемпионата Беларуси по шашкам:
Захар Шибаков, победитель чемпионата Беларуси по шашкам:
Призеров соревнований наградили медалями и дипломами. Чемпионам же, помимо этого, достались подарки от Министерства спорта и туризма.
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Победительница ЧБ по шашкам-100: немножко неуверенно себя чувствовала, потому что отвыкла уже от реальной доски
Новости Беларуси. В Минске стали известны победители чемпионата страны по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женском турнире неожиданностей не...
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