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Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса

07.09.2020 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав результат экстра-класса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусскую спортсменку затравили в соцсетях за её позицию. Вот как она отреагировала

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса

В своей лучшей попытке белорусская спортсменка улетела на 6 метров и 94 сантиметра. Серебряного призера, украинку Марину Бех-Романчук, Мирончик-Иванова опередила на 12 сантиметров. Успех в Австрии – не единичный победный всплеск нашей легкоатлетки. Совсем недавно она не знала равных на состязаниях во Франции.

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса

Следующим местом выступления прыгуньи будет Германия.

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Марина Бех-Романчук

 
 
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Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав...
 
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