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Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав результат экстра-класса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В своей лучшей попытке белорусская спортсменка улетела на 6 метров и 94 сантиметра. Серебряного призера, украинку Марину Бех-Романчук, Мирончик-Иванова опередила на 12 сантиметров. Успех в Австрии – не единичный победный всплеск нашей легкоатлетки. Совсем недавно она не знала равных на состязаниях во Франции.
Следующим местом выступления прыгуньи будет Германия.
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Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса
Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав...
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