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Преподаватель БГУ высказал своё мнение по поводу бело-красно-белого флага. В ответ получил несколько тысяч писем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преподаватель БГУ Сергей Артемьев рекомендует всем больше читать. И желательно классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Флаги протеста переместились с шествий на площадях во дворы жилых домов. Новые декорации пришлись по душе на всем жителям, но вместо уважения права на свое мнение они сталкиваются с агрессией соседей-активистов.
– Скажите, пожалуйста, а что у вас по истории?
Сергей Артемьев живет в Минске. Ему не понравилось, что митинги уже вплотную подошли к двери его дома. На этом видео он пытается вызвать милицию, чтобы убрать незаконную символику из своего двора. Уже через несколько минут в протестном Telegram-канале опубликовали все личные данные мужчины – на него открыли травлю.
Сергей Артемьев, преподаватель БГУ:
Сергей Артемьев не просто изучал историю. Он преподаватель кафедры конституционного права юрфака БГУ и уверен, что его студенты – думающие люди, а вот ребята, которые вместо учебы ходят по улицам, вряд ли понимают, что происходит на самом деле.
Сергей Артемьев:
Пожалуйста, прошу вас, будьте людьми, потому что сейчас вы превратились в зверей. Несколько тысяч писем – подавляющее большинство из них отборного мата. Спасибо тем людям, которые мне прислали матерные письма. Но это не гражданское общество – это стадо, это быдло. Зло порождает зло.
Оставить право на свое мнение и не навязывать бело-красно-белый флаг тем, кто не хочет впускать его в свои дома – об этом сегодня просят агрессивных активистов люди, которым надоели шумные митинги.
Сергей Артемьев:
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Преподаватель БГУ высказал своё мнение по поводу бело-красно-белого флага. В ответ получил несколько тысяч писем
Новости Беларуси. Преподаватель БГУ Сергей Артемьев рекомендует всем больше читать. И желательно классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флаги...
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