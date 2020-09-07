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Один пассажир маршрутки погиб и шесть пострадали в ДТП под Логойском
Источник материала: Навiны
Один человек погиб, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла вечером 7 сентября в Логойском районе.
По предварительной информации МВД, на трассе М3 «Пежо», которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с попутной маршруткой (Плещеницы — Логойск — Минск). От удара микроавтобус, в котором ехали 12 пассажиров, перевернулся.
В результате ДТП погиб пассажир маршрутки, еще шесть были доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.
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Один человек погиб, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла вечером 7 сентября в Логойском районе.
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