Один пассажир маршрутки погиб и шесть пострадали в ДТП под Логойском

Один человек погиб, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла вечером 7 сентября в Логойском районе.





По предварительной информации МВД, на трассе М3 «Пежо», которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с попутной маршруткой (Плещеницы — Логойск — Минск). От удара микроавтобус, в котором ехали 12 пассажиров, перевернулся.

В результате ДТП погиб пассажир маршрутки, еще шесть были доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.