Источник материала: Tut.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, уволен директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев. Ранее свое недовольство действиями властей выражали известные фристайлисты Александра Романовская и Дмитрий Дащинский, а также тренер сборной Николай Козеко.



Вадим Кривошеев — в центре. Фото: mst.by

Эту информацию нам подтвердил сам Вадим. Он рассказал, что его уволили по 259-й статье за «плохую идеологическую работу в коллективе».

По его словам, замечания в его адрес последовали после первых высказываний спортсменов еще до выборов. Речь, в частности, о словах Романовской о том, что она «наблюдает выборы, которые язык не поворачивается назвать честными», в середине июня.

Однако основной причиной стало интервью с Козеко после событий 9−11 августа, когда он жестко высказался про брутальные задержания людей.

Как сообщил Кривошеев, после этого последовали встречи замминистра спорта с руководством РЦОП и национальной командой. Однако у фристайлистов была своя твердая позиция по тому, что происходило после выборов. «Дело в том, что у 5−6 человек в команде от действий силовиков так или иначе пострадали родственники или знакомые», — рассказал нам Вадим.

Затем его пригласили на встречу с министром спорта, где сообщили о плохой идеологической работе и предложили перейти на аналогичную должность в другой РЦОП — водно-лыжного спорта, однако Вадим отказался.

— Нам говорят, что именно мы должны транслировать коллективу. Однако официальная информация «несколько» разнится с реальной. Как я могу говорить людям, что после выборов не было насилия, когда в том, что оно было, у меня не было сомнений? Министр говорит, что 60% информации в интернете на этот счет — фейки, но даже если 40% — правда, от этого не легче, и моему восприятию это не поддается, — говорит Кривошеев.

Планов на будущее у уволенного директора пока нет. «Пока это дорога в никуда и возможность по-новому взглянуть на какие-то вещи, найти свой путь».

Исполнять обязанности директора РЦОП по фристайлу в ближайшее время будет заместитель директора Светлана Попова.

Что ранее говорили фристайлисты и их тренер

Александра Романовская

— Последние события [в стране] сильно изменили людей. Не знаю, что будет дальше, но эти события стали одновременно и очень яркими, а я имею в виду единение людей, и темными пятнами на Беларуси. И эти пятна уже не смыть. Это отпечатки, которые останутся навсегда.

Дмитрий Дащинский

— Они пытаются нам объяснить, что спортсмены не должны влезать в политику. Но в политику никто не влезает. Это такие вещи, которые касаются практически всех. У меня лично не было знакомых, которые были задержаны и пострадали, но у человек пяти в команде, из федерации людей, у тренеров пострадали родственники, дети, соседи, люди, с которыми общаются. То есть понятно, что это заденет, зацепит каждого. В принципе это и вызвало возмущение. Выборы были толчком для людей, чтобы выйти.

А нам потом пытались говорить, что не надо лезть в политические вопросы, что спорт должен быть нейтральным. Но каждый не от лица спорта, не от лица команды свое мнение выражал. При чем тут спорт, если это личное мнение человека?

Николай Козеко

— Люди вышли на улицы, чтобы сказать свое мнение по поводу итогов выборов, они хотели выразить свое недовольство. Люди выходили на мирные акции. Но, честно, я не ожидал, что в отношении граждан последует такая жесткая реакция. Больно.

Поймите, проверить, разобраться во всей несправедливости [выборов] было время, была возможность, но вторая сторона решила просто задушить протесты — это неправильно, это бесчеловечно. Не в нашей стране так поступать. Тем более протесты людей, как сейчас выясняется, имели под собой реальные основания. Ведь мы видим, что на выборах были подлоги.

Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ?