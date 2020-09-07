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Под Логойском перевернулась маршрутка, один человек погиб

07.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недалеко от Логойска в понедельник перевернулась маршрутка, в результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"Сегодня, 7 сентября, около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе Пежо под управлением 40-летнего водителя столкнулось с движущимся в попутном направлении по маршруту "Плещеницы – Логойск – Минск" микроавтобусом Мерседес Бенц под управлением 45-летнего водителя. От удара последний опрокинулся", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются. В Мерседесе помимо водителя находились 12 пассажиров", - проинформировали в министерстве.

"К слову, водитель Пежо 48 раз привлекался к административной ответственности", - отметили в МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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Недалеко от Логойска в понедельник перевернулась маршрутка, в результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
 
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