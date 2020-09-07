В Жлобине за «активное участие в несанкционированном митинге» судили ветерана труда и человека без ноги

Как сообщила БелаПАН местная жительница Лиана Шуба, за «активное участие в несанкционированном митинге» на 10 базовых величин (270 рублей) суд оштрафовал ветерана труда, почетного железнодорожника Владимира Романенко.

Он был замечен милицией на видеозаписи митинга. «Романенко признал, что находился на площади, но не на митинге, а встретил товарищей и побеседовал с ними, никакой символики у него не было. Тем не менее суд признал его виновным», — отметила собеседница.

Также суд Жлобинского района признал виновным Юрия Юркова и оштрафовал на аналогичную сумму. «В силу своих физических особенностей — нет ноги — он никак не мог принимать активное участие в митинге, и на видео видно, что он стоит в сторонке. Тем не менее тоже виновен», — сказала Лиана Шуба.

8 сентября в Жлобине за участие в несанкционированном митинге будут судить еще четырех человек. Среди них Михаил Мамай, племянник и брат которого арестованы по решению суда.

Суды прошли сегодня и в Гомеле. Суд Новобелицкого района признал виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии Татьяну Бочурную, которая с 4 сентября находилась в изоляторе временного содержания. Женщина одна воспитывает сына-дошкольника. Она собирала подписи за отзыв депутата ПП НС Ольги Креч. Милиция посчитала это несанкционированным мероприятием. Суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).

Суд Центрального района наказал штрафом в размере 25 базовых величин (675 рублей) Светлану Нарскину. Она с 4 сентября также находилась в ИВС после задержания.

Четыре базовые величины штрафа (108 рублей) получил по решению суда Владислав Богданов. Его милиция задержала 5 сентября. Выходные молодой человек провел в ИВС.