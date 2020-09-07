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Эдуард Занковец восхитился протестующими и осудил силовиков
Источник материала: Навiны
Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Эдуард Занковец высказался относительно нынешних событий в стране.
«Там, где ложь, там и насилие, — цитирует Занковца
Мне кажется, если человек борется за правое дело, ему не надо прятать свое лицо, а если приходится надевать маски перед своими согражданами, может, стоит задуматься, правильные ли вещи я делаю? Что я потом буду рассказывать своим детям? С каким багажом греха я предстану перед Богом? Ведь нет ничего тайного, что не станет явным.
А нынешним молодым поколением белорусов, белорусскими девушками и женщинами можно только восхищаться. Это невероятное поколение!»
Эдуард Занковец работал главным тренером в сборных Беларуси и Казахстана, а также в «Динамо-Минск», «Авангард», «Барыс», «Слован». С апреля 2019-го в питерском «Динамо».
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Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Эдуард Занковец высказался относительно нынешних событий в стране.
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