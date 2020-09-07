|
Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женщины на митингах – не спонтанность, а элемент политтехнологий. Цель – показать якобы мирное лицо протестов и противопоставить брутальным силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные технологии применялись во время всех цветных революций, ярче всего это проявилось на украинском Майдане.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Эта знаменитая картина Делакруа «Свобода на баррикадах» стала символом всех революций мира. Вперед через рубежи разрушенной Бастилии мужчин с французским триколором ведет женщина. Но к власти в результате пришла отнюдь не прекрасная дама, а сумасшедший палач Робеспьер, а затем – тиран Наполеон, заливший кровью всю Европу.
Февральская революция технически началась с хлебного бунта женщин в Петрограде. А дальше никаких сантиментов, а ВЧК, красный террор и репрессии.
Еще одна движущая сила разрушения – определенная часть студенчества. Всю прошлую неделю проходили акции молодых людей. Как только появлялись правоохранители, девушки вставали в сцепки. Расчет понятен: белорусская милиция не будет трогать женщин. Тихановский давно уже рассказал об этой технологии.
Нужен отряд женщин, «АнтиОМОН» называется – это разработка канала «Страна для жизни». То есть женщины, ОМОНовцы точно не будут на вас подымать руку. Я с ними говорил, отвечаю: на матерей, на своих сестер – никогда. Женщины, любой возраст. Но понятно, чем старше, тем лучше.
К слову, западные правоохранители такими сантиментами и предрассудками не обладают.
Григорий Азаренок:
Еще одна деталь: там, где проходит революция, сразу появляется радужный флаг.
Григорий Азаренок:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женщины на митингах – не спонтанность, а элемент политтехнологий. Цель – показать якобы мирное лицо протестов и противопоставить брутальным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)