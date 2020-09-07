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Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

07.09.2020 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женщины на митингах – не спонтанность, а элемент политтехнологий. Цель – показать якобы мирное лицо протестов и противопоставить брутальным силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подобные технологии применялись во время всех цветных революций, ярче всего это проявилось на украинском Майдане.

Расследование Григория Азаренка.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, корреспондент:   
У войны не женское лицо. А у революции? После попытки силового захвата власти в дни выборов боевики ушли в тень, а на авансцену вышли девушки. Случайно ли это? Вместо с экспертом разберемся в политических технологиях.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Эта знаменитая картина Делакруа «Свобода на баррикадах» стала символом всех революций мира. Вперед через рубежи разрушенной Бастилии мужчин с французским триколором ведет женщина. Но к власти в результате пришла отнюдь не прекрасная дама, а сумасшедший палач Робеспьер, а затем – тиран Наполеон, заливший кровью всю Европу.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Февральская революция технически началась с хлебного бунта женщин в Петрограде. А дальше никаких сантиментов, а ВЧК, красный террор и репрессии.  

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Еще одна движущая сила разрушения – определенная часть студенчества. Всю прошлую неделю проходили акции молодых людей. Как только появлялись правоохранители, девушки вставали в сцепки. Расчет понятен: белорусская милиция не будет трогать женщин. Тихановский давно уже рассказал об этой технологии.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Нужен отряд женщин, «АнтиОМОН» называется – это разработка канала «Страна для жизни». То есть женщины, ОМОНовцы точно не будут на вас подымать руку. Я с ними говорил, отвечаю: на матерей, на своих сестер – никогда. Женщины, любой возраст. Но понятно, чем старше, тем лучше.  

К слову, западные правоохранители такими сантиментами и предрассудками не обладают.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок:  
Но стихийные ли это выступления? Любой мужчина знает: для того, чтобы хотя бы одну девушку отвести в кино или кафе, нужно предусмотреть кучу организационных моментов. А тут прямо целые марши. В случайность верят только наивные.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

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Еще одна деталь: там, где проходит революция, сразу появляется радужный флаг.  

Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок:
Ничто не ново под луной и ответы на все вопросы есть в классической литературе. Чтобы знать, что делать с «бабьим бунтом», нужно внимательно перечитать «Поднятую целину» Михаила Шолохова.

Люди в материале: Григорий Азарёнок

 
 
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Новости Беларуси. Женщины на митингах – не спонтанность, а элемент политтехнологий. Цель – показать якобы мирное лицо протестов и противопоставить брутальным...
 
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