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Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От удара микроавтобус опрокинулся, в салоне находились водитель и 12 пассажиров. Один из них погиб, шестеро доставлены в больницу.
Известно, что водитель Peugeot 48 раз привлекался к административной ответственности. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz,...
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