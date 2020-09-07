ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

07.09.2020 22:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

От удара микроавтобус опрокинулся, в салоне находились водитель и 12 пассажиров. Один из них погиб, шестеро доставлены в больницу.

Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

Известно, что водитель Peugeot 48 раз привлекался к административной ответственности. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика