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Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

07.09.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

Украинцы пришли, чтобы высказать свою позицию и поддержать законную власть в Беларуси. Киевляне выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны Запада.

Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

Участники митинга отмечали достижения белорусов, в том числе качественные бесплатные образование и медицину. Звучали слова поддержки и в адрес трудовых коллективов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие страны. 

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Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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