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Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Еще недавно здесь был обычный газон, а сегодня можно увидеть интересную задумку ландшафтных дизайнеров. В их роли выступили работники близлежащего дорожностроительного предприятия. Они своими силами соорудили настилы для террасы, высадили цветы, разнообразные деревья и кустарники. Скоро здесь оборудуют скамейки.
Планируется, что зимой праздничные огни на елях и туях будут радовать глаз случайных прохожих, а летом можно будет отдохнуть на террасе.
Алексей Харлап, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
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Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Еще недавно здесь был обычный...
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