ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

07.09.2020 23:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

Еще недавно здесь был обычный газон, а сегодня можно увидеть интересную задумку ландшафтных дизайнеров. В их роли выступили работники близлежащего дорожностроительного предприятия. Они своими силами соорудили настилы для террасы, высадили цветы, разнообразные деревья и кустарники. Скоро здесь оборудуют скамейки.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

Планируется, что зимой праздничные огни на елях и туях будут радовать глаз случайных прохожих, а летом можно будет отдохнуть на террасе.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

Алексей Харлап, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
Здесь раньше были тропинки такие, так называемые протоптыши. Они были просто в грунтовом исполнении, всегда была грязь, скользко во время дождя. Сейчас эти дорожки-протоптыши выложены плиткой – красиво, удобно.

Люди в материале: Алексей Харлап

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Еще недавно здесь был обычный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Площадь Богушевича не закроют, работы будут проводить по ночам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика