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В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии

07.09.2020 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение внутренних органов с высокой точностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии

7 сентября в кабинете приняли первых пациентов. Исследование по направлению врача делают бесплатно. Пока в первую очередь обследуют людей с подозрением на пневмонию, но в будущем на современном аппарате планируют выполнять диагностику онкологических и других заболеваний.

В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии

Валентина Марина, заведующая рентгенологическим отделением 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района:
Данное оборудование было только в стационарах. Теперь, благодаря городу, благодаря поставке, благодаря установке оборудования в восьми поликлиниках города, появилась возможность диагностировать заболевания на более раннем этапе, что позволяет нам, в свою очередь, более достоверно ставить диагноз и лечить больных.

Люди в материале: Валентина Марина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение...
 
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