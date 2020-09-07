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В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение внутренних органов с высокой точностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
7 сентября в кабинете приняли первых пациентов. Исследование по направлению врача делают бесплатно. Пока в первую очередь обследуют людей с подозрением на пневмонию, но в будущем на современном аппарате планируют выполнять диагностику онкологических и других заболеваний.
Валентина Марина, заведующая рентгенологическим отделением 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района:
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Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение...
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