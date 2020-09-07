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Латвия обратилась в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Беларусью
Источник материала: Tut.by
Правительство Латвии обратилось в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом, в котором выразило просьбу провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Беларуси,
В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Беларуси после президентских выборов.
«Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — говорится в тексте письма.
В то же время Латвийская федерация хоккея призывает не связывать политику со спортом. Президент организации Айгарс Калвитис считает, что отказ от проведения турнира приведет к утрате доверия со стороны IIHF. По его мнению, IIHF не даст быстрый ответ, так как примет окончательное решение по проведению чемпионата мира в конце января.
Федерация хоккея Беларуси в конце августа заявила, что страна при необходимости может самостоятельно провести турнир.
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Беларуси.
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Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
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