Учим ребенка обуваться: простые советы для родителей

Источник материала: Tut.by



В жизни каждой семьи наступает время, когда ребенок хочет быть самостоятельным и быстро обучается чему-то новому. В этой статье редакция TAM.BY расскажет, как научить ребенка обуваться и избежать типичных ошибок.

С какого возраста обучать

Примерно в возрасте двух-трех лет малыши начинают подражать взрослым и отказываться от помощи родителей. Этот период считается идеальным для того, чтобы научить малыша обуваться. С новыми навыками он сможет без посторонней помощи надевать домашнюю обувь или уличную, а вы сохраните личное время перед выходом в детский сад или на прогулку.

Какая обувь подойдет



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как научить ребенка обуваться: с домашней или уличной обувью? Начните с домашних тапочек: с ними проще справляться, просовывая ножки в удобную обувь без застежек. Когда ребенок научится делать это самостоятельно, разучите с ним, где левый и правый тапки.

После тапочек перейдите на сандалии, ботинки, кроссовки. Выбирайте обувь без шнурков: пусть это будут липучки, которые заинтересовывают малышей и стимулируют к переобуванию. Далее попробуйте молнию, а с 4−5 лет — шнурки.

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Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Превратите процесс в игру. Как практически любое обучение, процесс обувания будет проходить увлекательно и эффективно, если подключить игровой сценарий. Заинтересуйте малыша на первых этапах простой аналогией: например, попросите представить, что ножка — это автомобиль, а тапок или ботинок — гараж (тоннель).

Просите ребенка повторять.Сопровождайте импровизацию («автомобиль — гараж», «самолет — ангар») соответствующими звуками и попросите малыша повторять за вами.

Покажите игрушки. Обратите внимание ребенка на то, во что «обуты» мягкие игрушки. Девочкам можно предложить обуть куклу несколько раз, а затем предложить повторение действия — так же обуться самостоятельно.

Включайте мультфильмы. Кроме плюшевых игрушек, вам помогут мультфильмы: начните совместный просмотр и указывайте на обувь персонажей, попросив затем обуться «таким же» образом.

Придумайте сказку. Расскажите сказку о двух ботинках, перепутанных местами. Развивайте сюжет таким образом, чтобы несколько раз показать, как обуваться. Сказка должна завершиться «логичным» расположением обуви: левый ботинок находится слева, правый — справа.

Используйте наклейки. Закрепляйте изученное простым методом: прикрепите на оба ботинка (кроссовка, тапочка) большую наклейку, разрезанную пополам. Видя пару, ребенок будет соотносить стороны правильно относительно друг друга.

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Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Не учите ребенка обуваться незадолго перед выходом. Процесс занимает в 1,5−3 раза больше времени, чем привычные сборы на прогулку, поэтому целесообразно выделить время и запастись терпением. Пусть малыш изучает обувь и пробует усилия столько, сколько ему понадобится.

Не помогайте слишком активно, если у ребенка что-то не получается. Дождитесь, пока закончит сам. Навязчивость и чрезмерная родительская инициатива подавляют интерес, но не возвращают желание к познанию нового. Таким образом, вы рискуете растянуть занятия на месяцы.

Не ругайте за ошибки. Поступайте наоборот: хвалите, превращайте в шутку — одним словом, поддерживайте. Положительный отклик взрослого влияет на результаты и настойчивость малыша. Так, для начала вы можете помочь просунуть ножку, а дальше предложить обуться самому.

Разобравшись, как научить ребенка обуваться, вы поможете ребенку стать самостоятельным и уверенным малышом!

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