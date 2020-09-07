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Учим ребенка обуваться: простые советы для родителей
Источник материала: Tut.by
С какого возраста обучать
Примерно в возрасте двух-трех лет малыши начинают подражать взрослым и отказываться от помощи родителей. Этот период считается идеальным для того, чтобы научить малыша обуваться. С новыми навыками он сможет без посторонней помощи надевать домашнюю обувь или уличную, а вы сохраните личное время перед выходом в детский сад или на прогулку.
Какая обувь подойдет
Как научить ребенка обуваться: с домашней или уличной обувью? Начните с домашних тапочек: с ними проще справляться, просовывая ножки в удобную обувь без застежек. Когда ребенок научится делать это самостоятельно, разучите с ним, где левый и правый тапки.
После тапочек перейдите на сандалии, ботинки, кроссовки. Выбирайте обувь без шнурков: пусть это будут липучки, которые заинтересовывают малышей и стимулируют к переобуванию. Далее попробуйте молнию, а с 4−5 лет — шнурки.
Как научить ребенка обуваться: 6 советов
Превратите процесс в игру. Как практически любое обучение, процесс обувания будет проходить увлекательно и эффективно, если подключить игровой сценарий. Заинтересуйте малыша на первых этапах простой аналогией: например, попросите представить, что ножка — это автомобиль, а тапок или ботинок — гараж (тоннель).
Просите ребенка повторять.Сопровождайте импровизацию («автомобиль — гараж», «самолет — ангар») соответствующими звуками и попросите малыша повторять за вами.
Покажите игрушки. Обратите внимание ребенка на то, во что «обуты» мягкие игрушки. Девочкам можно предложить обуть куклу несколько раз, а затем предложить повторение действия — так же обуться самостоятельно.
Включайте мультфильмы. Кроме плюшевых игрушек, вам помогут мультфильмы: начните совместный просмотр и указывайте на обувь персонажей, попросив затем обуться «таким же» образом.
Придумайте сказку. Расскажите сказку о двух ботинках, перепутанных местами. Развивайте сюжет таким образом, чтобы несколько раз показать, как обуваться. Сказка должна завершиться «логичным» расположением обуви: левый ботинок находится слева, правый — справа.
Используйте наклейки. Закрепляйте изученное простым методом: прикрепите на оба ботинка (кроссовка, тапочка) большую наклейку, разрезанную пополам. Видя пару, ребенок будет соотносить стороны правильно относительно друг друга.
Как избежать ошибок: правило трех «НЕ»
Разобравшись, как научить ребенка обуваться, вы поможете ребенку стать самостоятельным и уверенным малышом!
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Превратите процесс в игру.Как практически любое обучение, процесс обувания будет проходить увлекательно и эффективно, если подключить игровой сценарий....
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