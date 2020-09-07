Источник материала: Tut.by



Со вкусом подобранная одежда преображает человека, подчеркивает достоинства и прибавляет уверенности. Редакция TAM.BY узнала, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, и спешит поделиться советами в этой статье.

Содержание:

Какие типы фигуры бывают



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Существует пять типов фигур, которые соответствуют определенным особенностям телосложения.

Круг. Тип фигуры, которому свойственны длинные ноги, большая грудь, широкие бедра. Плечи покатые (визуально напоминают полукруг), талия слабо выражена.

Треугольник. Характеризуется узкими плечами и массивными бедрами, грудь небольшая.

Перевернутый треугольник. Прямая противоположность предыдущему типу: широкие плечи и узкие бедра. Талия нечетко выражена, грудь большая.

Прямоугольник. Плечи, бедра и талия пропорциональны друг другу (талия слабо выражена), грудь небольшая.

Песочные часы. Тонкая, «осиная» талия, которая выделяется на фоне широких плеч и бедер. Грудь может быть как среднего, так и большого размера.

Чтобы разобраться, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, предлагаем изучить советы по каждому типу.

Круг



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Главная задача «круга» — визуально удлинить фигуру и выделить талию. Рекомендуем пополнить гардероб вещами с вертикальной полоской, а также рубашками, блузами, туниками свободного кроя. Верхняя одежда должна иметь длину до середины бедра, напоминая очертания трапеции. Облегающие фасоны и крупная вязка нежелательны.

Делайте акцент на ногах: посещая магазины одежды , покупайте юбки и брюки прямого кроя с высокой посадкой, используйте плотные и темные материалы. Вещи с заниженной талией светлых тонов спрячьте подальше в шкаф.

Треугольник



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Обладательницам такой фигуры желательно выделить талию и визуально увеличить плечи, избегая акцентов на бедрах. Приветствуются пышные шарфы, широкие пояса, крупные ожерелья и другие аксессуары. Верхняя одежда должна быть выше или ниже самой широкой зоны бедер, в идеале — приталенная, чтобы «сгладить углы треугольника».

Предпочтительны светлые цвета на фоне темного низа. Не будут лишними прямые брюки или штаны, расклешенные от колена, юбки-карандаши, годе. Старайтесь избегать накладных карманов, джинсов с низкой посадкой и горизонтальных рисунков.

Перевернутый треугольник



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Помните, что для перевернутого треугольник делаем все противоположно предыдущему: визуально сокращаем верх и расширяем низ. Верх следует оставить темным (черные футболки, блузы, свитшоты с V- или U-образным вырезом) на фоне светлых штанов, юбок, джинсов. Удачно «выравнивает» фигуру одежда прямого кроя выше колена. От объемных рукавов и открытых плечей лучше отказаться.

Накладные карманы и декоративные вставки актуальны в нижней части образа. Наденьте юбку-колокол или трапецию — и заметно скроете недостатки фигуры. Узкие джинсы и прямые юбки лучше не выбирать.

Прямоугольник



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если вы обладаете типом фигуры прямоугольник, старайтесь покупать такие вещи, которые подчеркнут бюст и сделают талию выраженной. Для этого используются объемный крой в области груди (воланы, рюши, карманы), широкий пояс на талии и расклешенный низ.

«Прямоугольникам» важно делать акцент на ногах и бедрах: например, выбирать джинсы, зауженные в голени, юбки фасонов тюльпан или карандаш. В верхней одежде подойдут крупные яркие принты. А вот прямой крой, делающий фигуру еще более квадратной, тонкие пояса, горизонтальные полосы и блузы, заправленные в брюки, наоборот испортят образ.

Песочные часы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Подчеркнуть достоинства фигуры такого типа можно одеждой, которая создает баланс между верхней и нижней частью образа. Удачно смотрятся на песочных часах приталенные вещи длиной до колена. Преимущественно это должны быть изделия из тонких и легких тканей вместо тяжелого трикотажа, крупных принтов, клетки, полоски и накладных карманов.

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