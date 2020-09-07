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Как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Какие типы фигуры бывают
Существует пять типов фигур, которые соответствуют определенным особенностям телосложения.
Чтобы разобраться, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, предлагаем изучить советы по каждому типу.
Круг
Главная задача «круга» — визуально удлинить фигуру и выделить талию. Рекомендуем пополнить гардероб вещами с вертикальной полоской, а также рубашками, блузами, туниками свободного кроя. Верхняя одежда должна иметь длину до середины бедра, напоминая очертания трапеции. Облегающие фасоны и крупная вязка нежелательны.
Делайте акцент на ногах: посещая
Треугольник
Обладательницам такой фигуры желательно выделить талию и визуально увеличить плечи, избегая акцентов на бедрах. Приветствуются пышные шарфы, широкие пояса, крупные ожерелья и другие аксессуары. Верхняя одежда должна быть выше или ниже самой широкой зоны бедер, в идеале — приталенная, чтобы «сгладить углы треугольника».
Предпочтительны светлые цвета на фоне темного низа. Не будут лишними прямые брюки или штаны, расклешенные от колена, юбки-карандаши, годе. Старайтесь избегать накладных карманов, джинсов с низкой посадкой и горизонтальных рисунков.
Перевернутый треугольник
Помните, что для перевернутого треугольник делаем все противоположно предыдущему: визуально сокращаем верх и расширяем низ. Верх следует оставить темным (черные футболки, блузы, свитшоты с V- или U-образным вырезом) на фоне светлых штанов, юбок, джинсов. Удачно «выравнивает» фигуру одежда прямого кроя выше колена. От объемных рукавов и открытых плечей лучше отказаться.
Накладные карманы и декоративные вставки актуальны в нижней части образа. Наденьте юбку-колокол или трапецию — и заметно скроете недостатки фигуры. Узкие джинсы и прямые юбки лучше не выбирать.
Прямоугольник
Если вы обладаете типом фигуры прямоугольник, старайтесь покупать такие вещи, которые подчеркнут бюст и сделают талию выраженной. Для этого используются объемный крой в области груди (воланы, рюши, карманы), широкий пояс на талии и расклешенный низ.
«Прямоугольникам» важно делать акцент на ногах и бедрах: например, выбирать джинсы, зауженные в голени, юбки фасонов тюльпан или карандаш. В верхней одежде подойдут крупные яркие принты. А вот прямой крой, делающий фигуру еще более квадратной, тонкие пояса, горизонтальные полосы и блузы, заправленные в брюки, наоборот испортят образ.
Песочные часы
Подчеркнуть достоинства фигуры такого типа можно одеждой, которая создает баланс между верхней и нижней частью образа. Удачно смотрятся на песочных часах приталенные вещи длиной до колена. Преимущественно это должны быть изделия из тонких и легких тканей вместо тяжелого трикотажа, крупных принтов, клетки, полоски и накладных карманов.
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