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Как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

08.09.2020 06:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Со вкусом подобранная одежда преображает человека, подчеркивает достоинства и прибавляет уверенности. Редакция TAM.BY узнала, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, и спешит поделиться советами в этой статье.

Содержание:

♦ Какие типы фигуры бывают
♦ Круг
♦ Треугольник
♦ Перевернутый треугольник
♦ Прямоугольник
♦ Песочные часы

Какие типы фигуры бывают


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Существует пять типов фигур, которые соответствуют определенным особенностям телосложения.

  • Круг. Тип фигуры, которому свойственны длинные ноги, большая грудь, широкие бедра. Плечи покатые (визуально напоминают полукруг), талия слабо выражена.
  • Треугольник. Характеризуется узкими плечами и массивными бедрами, грудь небольшая.
  • Перевернутый треугольник. Прямая противоположность предыдущему типу: широкие плечи и узкие бедра. Талия нечетко выражена, грудь большая.
  • Прямоугольник. Плечи, бедра и талия пропорциональны друг другу (талия слабо выражена), грудь небольшая.
  • Песочные часы. Тонкая, «осиная» талия, которая выделяется на фоне широких плеч и бедер. Грудь может быть как среднего, так и большого размера.

Чтобы разобраться, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, предлагаем изучить советы по каждому типу.

Круг


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Главная задача «круга» — визуально удлинить фигуру и выделить талию. Рекомендуем пополнить гардероб вещами с вертикальной полоской, а также рубашками, блузами, туниками свободного кроя. Верхняя одежда должна иметь длину до середины бедра, напоминая очертания трапеции. Облегающие фасоны и крупная вязка нежелательны.

Делайте акцент на ногах: посещая магазины одежды, покупайте юбки и брюки прямого кроя с высокой посадкой, используйте плотные и темные материалы. Вещи с заниженной талией светлых тонов спрячьте подальше в шкаф.

Треугольник


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Обладательницам такой фигуры желательно выделить талию и визуально увеличить плечи, избегая акцентов на бедрах. Приветствуются пышные шарфы, широкие пояса, крупные ожерелья и другие аксессуары. Верхняя одежда должна быть выше или ниже самой широкой зоны бедер, в идеале — приталенная, чтобы «сгладить углы треугольника».

Предпочтительны светлые цвета на фоне темного низа. Не будут лишними прямые брюки или штаны, расклешенные от колена, юбки-карандаши, годе. Старайтесь избегать накладных карманов, джинсов с низкой посадкой и горизонтальных рисунков.

Перевернутый треугольник


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Помните, что для перевернутого треугольник делаем все противоположно предыдущему: визуально сокращаем верх и расширяем низ. Верх следует оставить темным (черные футболки, блузы, свитшоты с V- или U-образным вырезом) на фоне светлых штанов, юбок, джинсов. Удачно «выравнивает» фигуру одежда прямого кроя выше колена. От объемных рукавов и открытых плечей лучше отказаться.

Накладные карманы и декоративные вставки актуальны в нижней части образа. Наденьте юбку-колокол или трапецию — и заметно скроете недостатки фигуры. Узкие джинсы и прямые юбки лучше не выбирать.

Прямоугольник


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если вы обладаете типом фигуры прямоугольник, старайтесь покупать такие вещи, которые подчеркнут бюст и сделают талию выраженной. Для этого используются объемный крой в области груди (воланы, рюши, карманы), широкий пояс на талии и расклешенный низ.

«Прямоугольникам» важно делать акцент на ногах и бедрах: например, выбирать джинсы, зауженные в голени, юбки фасонов тюльпан или карандаш. В верхней одежде подойдут крупные яркие принты. А вот прямой крой, делающий фигуру еще более квадратной, тонкие пояса, горизонтальные полосы и блузы, заправленные в брюки, наоборот испортят образ.

Песочные часы


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Подчеркнуть достоинства фигуры такого типа можно одеждой, которая создает баланс между верхней и нижней частью образа. Удачно смотрятся на песочных часах приталенные вещи длиной до колена. Преимущественно это должны быть изделия из тонких и легких тканей вместо тяжелого трикотажа, крупных принтов, клетки, полоски и накладных карманов.

Хотите проверить, как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды из любимых магазинов — заходите в каталог TAM.BY и отправляйтесь за покупками!

 
 
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