Латушко не намерен просить политического убежища в ЕС и планирует вернуться в Беларусь в ближайшее время

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывший чиновник, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко на пресс-конференции 7 сентября в Варшаве заявил, что не намерен просить политического убежища в Польше или других странах Евросоюза. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала «Белсат».

«Я исхожу из того, что вернусь в Беларусь в ближайшее время, — заявил он. — Для этого я принимаю меры по международной линии, а также меры внутри [Беларуси]. Посмотрим, как удастся разрешить эту ситуацию, будет ли в самые ближайшие дни создана возможность для моего возвращения, но такие планы и намерения я имею и от них не отказываюсь».

Латушко рассказал, что накануне вступления в КС на него «осуществлялось очень сильное давление со стороны сотрудников спецслужб», чтобы он не входил в состав совета. Это давление, по его словам, продолжилось и после. Он напомнил об уголовном деле по факту создания Координационного совета, о вызове на допрос в Следственный комитет. «Позже наша инициатива об отзыве мандатов депутатов Палаты представителей, местных органов власти — снова уголовное дело в Следственном комитете, опять угрозы в мой адрес, в мою сторону», — добавил бывший чиновник.

В последние недели до отъезда, по его словам, сотрудники КГБ несколько раз вступали с ним в контакт. Они, сказал Латушко, «однозначно ставили вопрос о необходимости выхода из Координационного совета», иначе он будет привлечен к ответственности, а также требовали прекратить критику Лукашенко и органов, которые «осуществляли и продолжают осуществлять насилие в отношении граждан Беларуси».

«То, что произошло перед моим выездом, выглядело следующим образом, — рассказал Латушко. — После задержания одного из членов президиума Координационного совета мне была передана одним из адвокатов информация от этого члена президиума, что я должен как можно скорее покинуть Беларусь, <...> так как я буду арестован. Я не принял такого решения, все-таки решил продолжать свою деятельность. Позже утром было выступление действующего главы государства (2 сентября. — БелаПАН.), в котором он абсолютно однозначно сказал в мой адрес, что возбуждено уголовное дело, что я перешел "красную черту", что я буду задержан по уголовному делу и привлечен к ответственности в связи с попыткой захватить власть».

«Позже я был в одном из государственных учреждений, я был проинформирован о том, что главный вход в это учреждение был фактически взят под контроль сотрудниками спецслужб в черных масках. Было убеждение, что я могу быть задержан сразу после выхода из этого учреждения, поэтому я вышел через тыльный выход. Вызвал такси, прикрывшись курткой, выехал на заднем сиденье автомобиля. Я оставил телефоны, карточки от телефонов, поэтому сотрудники не сориентировались, что я вышел из здания через другой выход», — продолжил представитель КС.

Перед выездом за границу, по словам Латушко, ему поставили ультиматум: либо он остается в стране, но в его отношении возбудят уголовное дело, либо он покинет Беларусь. «Я выехал легально из Беларуси, по своему гражданскому паспорту», — сказал бывший чиновник.

«К сожалению, это реальность, которая существует в нашей стране, — отметил он. — Об этом можно сожалеть, но сожаления мало — с этим нужно вести борьбу, противопоставлять наши действия, направленные на то, чтобы изменить действующую власть. Ведь представить себе функционирование государства при том насилии в отношении граждан страны только за то, что они высказывают свою точку зрения, невозможно. Такое государство не может существовать, общество не может развиваться в таком государстве. Вопрос фактически решен, я думаю, что пишутся последние страницы этой власти, произойдет смена власти».

2 сентября Латушко сообщил БелаПАН, что поехал в Польшу по приглашению Зигмунда Бердыховского — председателя программного совета Экономического форума в городе Крыница-Гурска. Он сказал, что во время форума планирует "представить информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в Беларуси, а также провести двусторонние встречи.

В течение следующих дней Латушко встречался с представителями правительств и парламентов Польши и Литвы.