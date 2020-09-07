В «протестный» двор на Червякова после концерта приехали силовики. Есть задержанные

Источник материала: Onliner

Сегодня в минском дворе многоэтажек по улице Червякова и Сморговскому тракту, известному в народе как «площадь Перемен», жильцы устроили небольшой концерт: на детской площадке выступили актеры опального Купаловского театра, а через проектор на трансформаторную будку транслировали видеообращение диджеев, включивших знаменитую песню Виктора Цоя на мероприятии в Киевском сквере. Однако ближе к 23:00 во двор пожаловали силовики. Несколько человек были задержаны.















Во время задержаний на «площади Перемен» оставались считанные люди, мероприятие было окончено. В чате квартала опубликовано видео с камер наблюдения, которые запечатлели микроавтобус и его пассажиров.





Двор многоэтажек в районе улицы Червякова и Сморговского тракта стал одним из первых центров гражданской активности Минска. 18 августа на расположенной здесь трансформаторной будке появился мурал с диджеями, включившими Цоя в Киевском сквере. Над подстанцией воспарил бчб-флаг, а позже появилась табличка «Площадь перемен». С этого момента во двор каждый день наведывались работники ЖЭСа или силовики, чтобы очистить его от признаков «гражданского неповиновения», но, по данным Onliner, до сегодняшнего вечера людей здесь не задерживали.

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