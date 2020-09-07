Латвия обратилась в IIHF c просьбой заменить Беларусь на другую страну

Источник материала: АФН

Правительство Латвии обратилось в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом, в котором выразило просьбу провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Беларуси.

В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Беларуси после президентских выборов, передает ТАСС.

"Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отзовет гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года", - говорится в тексте письма.