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Посудомоечная машина или руки: что экологичнее

08.09.2020 — Разное | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

Задумывались ли вы, что посудомоечная машина — это не только удобно, но еще и весьма экологично? На самом деле, только кажется, что выгоднее мыть посуду руками. Если изучить все за и против, то вы и сами убедитесь, что потратиться на посудомойку можно (и даже нужно).

Разбираемся вместе

За 15 лет (с 1990 по 2005) посудомоечные машины помогли снизить на 34% энергопотребление и на 30% расход воды в мире. Более, чем в половине американских семей уже есть посудомоечные машины. Однако у нас они до сих пор распространены гораздо меньше.

Посудомоечная машина или руки: что экологичнее


Чаще всего возникает вопрос, есть ли необходимость в ее приобретении, если в квартире живет небольшая семья из 2-3 человек? Ведь придется ждать, пока накопится грязная посуда, чтобы загрузить посудомойку полностью.Многих также останавливает и ошибочное мнение, что перед загрузкой в машину посуду все равно придется сполоснуть, хотя без этого вполне можно обойтись.

С приобретением чудо-помощницы у вас появится больше времени для себя, своих близких и свои увлечения.Специальные моющие средства обойдутся несколько дороже традиционных гелей для мытья, да и на саму посудомойку придется раскошелиться.Однако так ли это экономически невыгодно, как может показаться на первый взгляд? Настало время сравнить ручную и машинную мойку, чтобы определиться окончательно.

Объективные факты

  • Расход воды. В среднем посудомоечная машина тратит в день до 15 литров воды, тогда как во время ручной мойки в канализацию может быть слито 40 и больше литров.
  • Цена. Сама по себе машина стоит довольно дорого, а вручную посуду вы моете бесплатно. Однако подумайте о том, сколько стоит ваше бесценное время!
  • Трата времени. В целом, машинке нужно не так много вашего внимания, на загрузку грязной и выгрузку чистой посуды у вас уйдет не больше 10 минут. А вот если речь идет про ручную мойку, смело увеличивайте это время раза в 4 (а то и в 5-7, если у вас большая семья).
  • Покупка специальных средств. Натуральные средства для мытья посуды, которые не наносят вред вашим родным и близким, и эко средства для посудомоечных машин будут вам по карману. Если вы хотите хоть немного помочь окружающей среде, тогда выбирайте экологически чистые моющие средства и для посудомойки, и для ручной мойки.
  • Расход электроэнергии. Как ни удивительно, но и тут машинка становится лидером. Она потребляет не более 0,8 Вт в час, тогда как на нагрев горячей воды в бойлере тратится 1,5 КВт.

Посудомоечная машина или руки: что экологичнее
Выводы

Если вам дорого ваше время — посудомоечная машина станет самым настоящим спасением для вас.А если мытье посуды руками приносит вам удовольствие (ведь бывает и такое!), то не стоит изменять своим привычкам. Тем более, что даже великая Агата Кристи придумывала свои леденящие кровь истории, пока… мыла посуду!Так что выбирайте то, что вам по душе, а интернет-магазин Экобар обеспечит вас экологически чистой продукцией.

 
 
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