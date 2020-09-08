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Торговая площадка для покупок и бизнеса
08.09.2020 — Разное | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская Правда
Tomas.by - это единая торговая платформа для покупок и бизнеса, которая предлагает выгодные условия для шопинга и сотрудничества. Покупатели могут найти любой интересующий товар всего в несколько кликов, ведь большой онлайн-
Покупать с Tomas.by выгодно по многим причинам и к основным отличиям маркетплейса от обычного стандартного интернет-маркета стоит отнести:
Неограниченный трафик и поток клиентов для продавцов на популярном ресурсе
Освоить онлайн-продажи начинающему и уже действующему бизнесу предлагает Tomas.by. Он заинтересован в плодотворном сотрудничестве с интернет-магазинами различных направлений, поэтому предоставляет продавцам спектр широких возможностей для развития компании в онлайн. Причем портал помогает активно расти и развиваться не только начинающим предпринимателям, но и устоявшимся магазинам. Популярные компании смогут закрепить свой успех и привлечь новых клиентов. Также сервис предлагает увеличить узнаваемость компаний и их продажи за минимальный срок.
У каждого бизнесмена будет доступ к площадке с базовым функционалом. Причем команда специалистов постоянно модернизирует работу ресурса и расширяет возможности маркетплейса с учетом пожеланий клиентов.
В распоряжении предпринимателей удобный конструктор и тысячи готовых шаблонов для стильного оформления маркета. Также Tomas.by позволяет загружать неограниченное количество продукции и различных услуг, которые в дальнейшем будут отображаться не только в интернет-магазине, но и общем каталоге сервиса.
Помните, что сотрудничество с маркетплейсом - это уникальный шанс для активного развития бизнеса в онлайн. К тому же Томас Бай предлагает воспользоваться ресурсами, которые доступны далеко не всем. Создание отдельного сайта требует существенных финансовых вложений и времени. Кроме этого, готовый интернет-маркет не всегда может соответствовать ожиданиям и во многих случаях не оправдывает надежды заказчиков. Избежать расходов и получить успешный онлайн-маркет можно только используя популярный ресурс Беларуси - Томас Бай.
Убедится в отменной работе платформы вы сможете лично, просто зарегистрировать компанию на сервисе. 30 минут вашего времени и сайт готов. Тем более продавать товары и услуги можно буквально после проведения всех необходимых действий. И будьте уверены, что ваш сайт не останется незамеченным, ведь тысячи потребителей ежедневно посещают торговую площадку и совершают покупки только на Томас Бай!
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Tomas.by - это единая торговая платформа для покупок и бизнеса, которая предлагает выгодные условия для шопинга и сотрудничества. Покупатели могут найти любой...
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