Торговая площадка для покупок и бизнеса

Источник материала: Гомельская Правда

Tomas.by - это единая торговая платформа для покупок и бизнеса, которая предлагает выгодные условия для шопинга и сотрудничества. Покупатели могут найти любой интересующий товар всего в несколько кликов, ведь большой онлайн- каталог интернет-магазинов предоставляет потребителям неограниченное количество товаров и услуг на любой вкус. Продукция из различных категорий доступна к заказу в один клик в любой регион Беларуси. Кроме этого, маркетплейс предоставляет возможность воспользоваться удобной версией сайта, загрузить которую можно в гаджет любой модели. Мобильная версия позволит всегда оставаться на связи с любимой торговой площадкой и совершать покупки в удобное время.

Покупать с Tomas.by выгодно по многим причинам и к основным отличиям маркетплейса от обычного стандартного интернет-маркета стоит отнести:

большой выбор товаров и услуг. По сути каталог идентичен ассортименту онлайн-маркетов, но главным отличием служит то, что к каждой карточке добавляется бренд. Таким образом, вы можете приобрести один и тот же продукт у разных продавцов, сравнить стоимость и выбрать оптимальный вариант шопинга;

портал защищает сделки и гарантирует всем покупателям максимально безопасный шопинг;

мобильная версия делает шопинг максимально комфортными и быстрыми. Теперь покупать еще проще, а благодаря интуитивно понятному интерфейсу разобраться в работе сервиса может даже ребенок.

Неограниченный трафик и поток клиентов для продавцов на популярном ресурсе

Освоить онлайн-продажи начинающему и уже действующему бизнесу предлагает Tomas.by. Он заинтересован в плодотворном сотрудничестве с интернет-магазинами различных направлений, поэтому предоставляет продавцам спектр широких возможностей для развития компании в онлайн. Причем портал помогает активно расти и развиваться не только начинающим предпринимателям, но и устоявшимся магазинам. Популярные компании смогут закрепить свой успех и привлечь новых клиентов. Также сервис предлагает увеличить узнаваемость компаний и их продажи за минимальный срок.

У каждого бизнесмена будет доступ к площадке с базовым функционалом. Причем команда специалистов постоянно модернизирует работу ресурса и расширяет возможности маркетплейса с учетом пожеланий клиентов.

В распоряжении предпринимателей удобный конструктор и тысячи готовых шаблонов для стильного оформления маркета. Также Tomas.by позволяет загружать неограниченное количество продукции и различных услуг, которые в дальнейшем будут отображаться не только в интернет-магазине, но и общем каталоге сервиса.

Помните, что сотрудничество с маркетплейсом - это уникальный шанс для активного развития бизнеса в онлайн. К тому же Томас Бай предлагает воспользоваться ресурсами, которые доступны далеко не всем. Создание отдельного сайта требует существенных финансовых вложений и времени. Кроме этого, готовый интернет-маркет не всегда может соответствовать ожиданиям и во многих случаях не оправдывает надежды заказчиков. Избежать расходов и получить успешный онлайн-маркет можно только используя популярный ресурс Беларуси - Томас Бай.

Убедится в отменной работе платформы вы сможете лично, просто зарегистрировать компанию на сервисе. 30 минут вашего времени и сайт готов. Тем более продавать товары и услуги можно буквально после проведения всех необходимых действий. И будьте уверены, что ваш сайт не останется незамеченным, ведь тысячи потребителей ежедневно посещают торговую площадку и совершают покупки только на Томас Бай!