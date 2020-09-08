Обучаем ребёнка чтению

Источник материала: Гомельская Правда

Как обучить чтению

Большинство первоклассников, только переступая порог школы, уже умеют читать. Этому учат в дошкольных учреждениях, многие мамы и папы берутся за дело сами, кое-кто прибегает к услугам репетиторов . Но как определиться с методикой обучения? Ведь способов овладения чтением существует несколько. Какой из них наиболее эффективен?

Когда следует начать?

Надо постараться, чтобы желание родителей научить совпало с потребностью малыша научиться. Обычно мозг созревает для получения принципиально новых знаний к 4,5 годам. По поведению ребёнка можно с уверенностью сказать, привлечёт ли в данный период печатный текст его любознательность.

Слушая сказку, сынок вглядывается в страницы, пытается увидеть, с помощью какого волшебства в ней появляется занимательная история. Он интересуется уличными вывесками, билбордами, распознаёт некоторые буквы. Значит, его пора настала, теперь надо позаботиться о том, чтобы не упустить время.

Интерес к изучению алфавита можно стимулировать, отчасти превратив его в игру. Красочный плакат со стилизованными буквенными изображениями (А человек, С кошка и т. п.), кубики, магнитная доска, разрезная азбука… Производители детских товаров ежегодно обновляют рынок подобной продукции.

Фонемный (звукобуквенный) метод

Через него прошёл каждый взрослый. Ведь именно этот подход задействован в нашей стране уже много лет. Опытные преподаватели и логопеды его горячие сторонники. Порядок действий таков: сначала знакомство с буквенным обозначением фонемы, затем соединение звуков в слоговые сочетания, а потом чтение по складам.

Самое сложное здесь объяснить маленькому ученику, что буквы в слогах сливаются. Рядом стоящие М и А он воспроизводит не как МА, а Мэ и А. Здесь очень важен порядок изучения: малыш сначала узнаёт гласные, потом согласные. Кроме того, знакомя с буквой, лучше называть её как звук [б], а не как в алфавите [бэ].

Облегчит понимание приём, который педагоги именуют «бегун». Между буквами словно проложена беговая дорожка. По ней спешит миниатюрный марафонец. Звучание растягивается, пока человечек движется, и потом плавно перетекает в следующую фонему. Вот так: [м-м-м-ма].

Начинать надо с простейших односложных или двухсложных слов. Слоги для начала пусть будут очень простые, из 2 букв, и начинаются с согласной. Обращаться к многосложным словам рекомендуется, когда ученик уже уверенно овладел прочтением слогов. Это надо сделать своевременно, иначе есть риск застрять на слогах и ещё долго читать по складам, не объединяя их в фонетическое целое.

Принцип Домана.

Эта новаторская методика предполагает обращение сразу к словам, минуя азбуку и произнесение по складам. При освоении грамоты по Доману обучаемому на 1-2 секунды показывают лист бумаги, на котором ярко, крупно написано слово. Его озвучивают. За один раз демонстрируется несколько (3 6) таких листков. После 3 4 демонстраций ребёнку предлагается самому назвать показанное слово. Приём основывается на запоминании видимого облика слова в совокупности с его звучанием. Невольно сопоставляя его с другими, учащийся сам интуитивно постигает механизм чтения.

Постепенно количество карточек, демонстрируемых за один раз, становится больше, слова усложняются, к ним прибавляются словосочетания. В какой-то момент наступает качественный скачок: ребёнок сам может прочесть незнакомое ему слово. Большой минус этого способа в том, что, по статистике, успеха достигают лишь 20% детей. Плюс алфавитный список усваивается «попутно», почти незаметно, на уровне подсознания. Весь процесс идёт без педагогического давления, без долгих объяснений, требующих усидчивости и терпения. К тому же, по ходу дела формируются самостоятельность мышления, навыки создания логических построений.

Этот приём позволяет достичь ещё одного преимущества: дети сразу могут читать про себя. Тогда как учившимся традиционным образом часто ещё долго необходимо произнесение читаемого текста вслух.

Метод Зайцева.

Учение по Зайцеву хорошо тем, что является полностью игровым. Из кубиков с нанесёнными на них складами легко составляются слова. Процесс сопровождается весёлыми песенками, специально записанными для него, смешными и поучительными картинками.

Основополагающий принцип состоит в том, что базовой единицей является не буква, а слог. Он осознаётся как составляющая слово частица. Впоследствии у детишек, обученных по этим правилам, возникает проблема расчленения слога на буквы и звуки, ведь при освоении чтения о них даже речь не идёт. Слог подаётся как нераздельное буквенное сочетание, как звуковое единство.

Зато этот метод задействует и развивает не только визуальное восприятие, но и аудическое, и кинестетическое (основанное на тактильных ощущениях). Учёба движется легче, дошкольник осваивает технику чтения быстрее, не искажает слова при прочтении, правильно произносит стыкующиеся согласные. Ведь навык, благодаря которому слово мгновенно «распадается» на знакомые ему слоги, уже выработан, и ему не нужно соединять друг с другом отдельные буквы.

Приступая к занятиям, не стоит бояться, что ничего не получится. Этого не может быть: ведь каждый рано или поздно начинает читать. Какой бы путь не был избран, главное, чтобы постижение грамоты шло интересно, весело, без напряжения для участников.

По материалам сайта частных репетиторов "Репетит-Центр"