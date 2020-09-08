Модная и удобная одежды для девочки: как ее выбрать?

Источник материала: Гомельская Правда



В категорию наиболее востребованных товаров, покупаемых россиянами в интернет-магазинах, входит, в частности, одежда для девочек . Красивые кофточки, нарядные платья и юбки, практичные штаны и шорты выпускаются производителями в большом ассортименте. Причем покупать их через Интернет намного удобнее, чем в обычных магазинах. Заказывая товары в режиме онлайн, вы экономите время и деньги – главное, уметь выбирать детскую одежду и отдавать предпочтение качественным изделиям.

Модные наряды для маленьких девочек и подростков

Отечественные и зарубежные компании, занимающиеся пошивом детской одежды, ежегодно выпускают на рынок большое количество товаров. Стилистика нарядов постоянно меняется с учетом актуальных модных веяний. Но некоторые модели всегда остаются в моде. К ним относятся:

Наряды с оригинальными принтами. Это могут быть цветочные орнаменты, изображения животных или мультяшных героев. Платья и юбки в ретро-стиле. Такие модели уже не первый год пользуются популярностью и в ближайшее время гарантированно не выйдут из моды. Стильные наряды пастельных тонов, а также брюки и куртки цвета хаки, платья цвета бордо и т.д. Помимо того, что эти предметы гардероба прекрасно смотрятся, они, к тому же, немаркие и практически не пачкаются.

Выбирая одежду для девочки в соответствии с модными тенденциями, позаботьтесь также о том, чтобы она была удобной. Отдавайте предпочтение нарядам, изготовленным из натуральных тканей. Это может быть хлопок, вискоза, лен и другие материалы. Также вы должны обратить внимание на качество швов, на разнообразие и удобство фурнитуры, использованной производителями, и на другие характеристики изделий. Будьте предусмотрительны, ведь речь идет о комфорте вашего ребенка.

Как выбрать одежду по размеру

Покупая одежду для девочки в интернет-магазине, родители могут столкнуться с трудностями при выборе подходящего размера. Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно измерить:

Рост ребенка. Его измеряют от пяток до макушки. Ребенок должен стоять ровно, расправив плечи и подняв голову. Обхват груди. Его измеряют по наиболее выступающим точкам, используя швейный сантиметр. Обхват талии. Чтобы снять эту мерку, обхватите швейным сантиметром талию ребенка, но не затягивайте ленту. Обхват бедер. Его измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц на уровне бедер ребенка.

Используя данные, полученные в результате измерений, вы сможете определить размер одежды, подходящий вашей девочке. А если возникнут вопросы, их можно задать продавцу-консультанту из интернет-магазина, услугами которого вы собираетесь воспользоваться.