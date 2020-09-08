Детское страхование

Источник материала: Гомельская Правда



Каждый родитель беспокоится о безопасном и стабильном будущем своего ребенка. Сегодня защитить свое чадо от непредвиденных ситуаций можно с помощью страхования. Этот вид защиты позволяет позаботиться о сохранности здоровья, а также обеспечить финансовые накопления к моменту достижения совершеннолетия. Страховая компания «Приорлайф» рекомендует выгодную и интересную программу «Дети в приоритете».

В чем заключается суть программы

На протяжении определенного периода времени заявитель вносит регулярные страховые взносы. В данном случае ребенок, которому исполняется 18, получает в личное распоряжение большую сумму денежных средств. После совершеннолетия он может потратить накопленные средства на разные цели. К таковым относится обучение, улучшение жилищных условий, лечение, оздоровление, и т.д.

Программа детского страхования выполняет сразу несколько основных функций. Первая и самая главная – накопление денежных средств. Вторая – страховая защита и помощь в случае возникновения непредвиденных ситуаций. К таковым относится:

Травма застрахованного лица.

Хронические патологии, которые привели к утрате трудоспособности застрахованного или страхователя.

Смерть застрахованного или страхователя.

Как работает программа и как стать ее участником

Родители, которые хотят позаботиться о будущем своего ребенка, заключают со страховой компанией договор. В нем перечислены все критерии страхования. Например, по условиям договора родители обязуются платить страховые взносы в размере 35 у.е. ежемесячно на протяжении 10 лет. Следовательно, через 10 лет, когда ребенку исполнится 18, он станет собственником 4200 у.е.

Если на протяжении 10 лет ребенок получит травму или заболеет каким-либо тяжелым заболеванием, то страховка выделит ему сумму в размере от 3 до 25% общей суммы страховки. Размер определяется исходя из тяжести.

В случае выхода на инвалидность можно рассчитывать на выплату в размере от 55 до 100%, исходя из группы инвалидности и степени утраты здоровья.

Если страхователь умирает до окончания срока страхования, взносы платить не будет необходимости. В этом случае застрахованное лицо получит всю сумму страховки по истечению страхового периода.

Какие документы потребуются страхователю для оформления договора

Набор документов минимальный – паспорт страхователя и того, кого страхуют. Если у ребенка нет паспорта, нужно взять свидетельство о рождении. Кроме этого, при заключении договора потребуется внести сумму первого платежа. Заключить договор можно в отделении финансового учреждения или в офисе страховой компании.