Водяные полотенцесушители: их разновидности и преимущества

Источник материала: Гомельская Правда

На первый взгляд может показаться, что полотенцесушитель для ванной комнаты выбрать очень просто. Но таких устройств сегодня выпускается очень много. Они отличаются не только своим внешним видом, материалом изготовления и конструкцией, но и способом выработки тепла. Очень популярными являются водяные полотенцесушители. Что они собой представляют, почему до сих пор пользуются спросом?

Разнообразие полотенцесушителей

Все водяные полотенцесушители отличаются разновидностью. Здесь большую роль играют следующие показатели:

место положения;

тип подключения;

материал изготовления;

размеры и форма.

Форма имеет отношение не только к удобству пользования, но также это влияет и на дизайн. Не стоит упускать из вида, что такие устройства, которые принято называть приборами температурного накаливания, бывают вертикального или горизонтального типа.

Иногда считается, что полотенцесушитель предназначен для ванной комнаты. На самом деле его можно размещать не только здесь, но также еще и на кухне. Что касается материала изготовления, здесь наблюдается больше разнообразия. Как правило, речь идет про такой вид металла:

медь;

алюминий;

нержавеющая сталь.

При покупке нужно смотреть не только на красоту и внешний вид, но еще и на процент теплоотдачи. Тогда стальные устройства не слишком подходят. У медных и алюминиевых приборов теплоотдача хорошая, но внешний вид не очень привлекательный. А что нужно знать про тип подключения?

Тип подключения: почему это так важно?

Когда речь идет про тип подключения, надо иметь в виду не только разновидность теплоносителя, но и возможность установки на разные трубы. Надо не забывать о том, что как в ванной комнате, так и на кухне используется не только отопление, но и водопровод. По одним трубам водопровода идет холодная, а по другим - горячая вода. Холодный водопровод для полотенцесушителя никак не подходит, пользы от него не будет никакой.

Вот и получается так, что еще до покупки такого устройства необходимо определиться, где его лучше всего устанавливать. Если на водяное отопление, тогда им можно будет пользоваться только в холодное время года. Но когда удастся подключиться к горячему водоснабжению, даже летом получится сушить полотенца и белье. Тип подключения бывает 3-х видов:

боковым;

нижним;

диагональным.

Если это вертикальные полотенцесушители, тогда применяется первый вариант, идеально подходящий для стандартных змеек. При нижнем подключении понадобится кран Маевского. А вот если использовать диагональное подключение, удастся добиться самой хорошей циркуляции воды.