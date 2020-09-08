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TV-приставка и медиацентр в одном устройстве: RedBox Mini

08.09.2020 — Разное | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

TV-приставка и медиацентр в одном устройстве: RedBox Mini
Smart-приставка RedBox Mini разработана для просмотра сетевых каналов, YouTube, фильмов через интернет. Она подключается даже к устаревшим моделям телевизоров и позволяет через них просматривать высококачественное потоковое видео.

Устройство дополнительно комплектуется HDMI-кабелем, пультом управления, адаптером, батарейками.

Поддержка Full HD, Ultra HD (4K), HDR и многоканального звука позволяет TV-приставке RedBox Mini воспроизводить аудио, видео и графические изображения высокого качества. Встроенный магазин Google Play дает возможность пользоваться множеством приложений, игр, книг, журналов и аудиотреков.

Преимущества RedBox Mini

Отметим следующие особенности смарт-приставки:

  • Компактность и стильный дизайн.
  • Беспроводное подключение через Wi-Fi.
  • Предусмотрены дополнительные порты для аксессуаров (мыши, клавиатуры, геймпада и др.).
  • Функция просмотра потокового видео.
  • Возможность подключать многоканальные аудиосистемы.
  • Доступно 3D-видео и игры.
  • Объем встроенной памяти 8 Гб обеспечивает стабильность воспроизведения контента. Для хранения дополнительной информации можно использовать карту MicroSD.
  • Доступная стоимость.
  • Легкое управление с помощью пульта.

Основные характеристики RedBox Mini 5

Технические особенности мини-компьютера:

  • 4-ядерный процессор Allwinner H5 Cortex-A53 на 64 бит отвечает за производительность.
  • Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб.
  • Поддержка карт памяти до 32 Гб.
  • Операционная система Android 7.1.
  • Стандарты беспроводных сетей: Wi?Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц).

Порты и их функционал

Многофункциональное устройство оснащено всеми необходимыми для работы разъемами, в числе которых:

  • Отсек для внешних накопителей (винчестера, флеш-карты, MicroSD).
  • Порт для зарядки, рассчитанный на 5V.
  • S/PDIF-разъем, который обеспечивает воспроизведение звука в формате DTS.
  • USB-порт для подключения аксессуаров и возможности просмотра видео через интернет.
  • LAN-выход для сетевого подключения.
  • Порт HDMI, который гарантирует HD-качество транслируемой картинки.

Стоит отметить, что перед покупкой дополнительных устройств необходимо уточнить их совместимость с приставкой.

Для чего нужна TV-приставка?

Устройство поможет пользователю решить следующие задачи:

  1. Превратит старый компьютер или телевизор в полноценный девайс на базе Android с минимумом денежных затрат.
  2. Даст возможность не только просматривать видео и слушать музыку, но и играть в игры разных форматов.
  3. Обеспечит общение через социальные сети и веб-серфинг.
  4. При отсутствии телевизора Вы сможете просматривать телеканалы через подключенную к монитору приставку.
  5. Позволит скачать и использовать практически любые приложения (YouTube, мессенджеры, браузеры, почту, Skype, приложения для просмотра фильмов и др.).

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  • Бонусы при покупке.
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Теги: Минск
 
 
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Smart-приставка RedBox Mini разработана для просмотра сетевых каналов, YouTube, фильмов через интернет. Она подключается даже к устаревшим моделям телевизоров и позволяет...
 
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