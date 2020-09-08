TV-приставка и медиацентр в одном устройстве: RedBox Mini

Источник материала: Гомельская Правда



Smart-приставка RedBox Mini разработана для просмотра сетевых каналов, YouTube, фильмов через интернет. Она подключается даже к устаревшим моделям телевизоров и позволяет через них просматривать высококачественное потоковое видео.

Устройство дополнительно комплектуется HDMI-кабелем, пультом управления, адаптером, батарейками.

Поддержка Full HD, Ultra HD (4K), HDR и многоканального звука позволяет TV-приставке RedBox Mini воспроизводить аудио, видео и графические изображения высокого качества. Встроенный магазин Google Play дает возможность пользоваться множеством приложений, игр, книг, журналов и аудиотреков.

Преимущества RedBox Mini

Отметим следующие особенности смарт-приставки:

Компактность и стильный дизайн.

Беспроводное подключение через Wi-Fi.

Предусмотрены дополнительные порты для аксессуаров (мыши, клавиатуры, геймпада и др.).

Функция просмотра потокового видео.

Возможность подключать многоканальные аудиосистемы.

Доступно 3D-видео и игры.

Объем встроенной памяти 8 Гб обеспечивает стабильность воспроизведения контента. Для хранения дополнительной информации можно использовать карту MicroSD.

Доступная стоимость.

Легкое управление с помощью пульта.

Основные характеристики RedBox Mini 5

Технические особенности мини-компьютера:

4-ядерный процессор Allwinner H5 Cortex-A53 на 64 бит отвечает за производительность.

Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб.

Поддержка карт памяти до 32 Гб.

Операционная система Android 7.1.

Стандарты беспроводных сетей: Wi?Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц).

Порты и их функционал

Многофункциональное устройство оснащено всеми необходимыми для работы разъемами, в числе которых:

Отсек для внешних накопителей (винчестера, флеш-карты, MicroSD).

Порт для зарядки, рассчитанный на 5V.

S/PDIF-разъем, который обеспечивает воспроизведение звука в формате DTS.

USB-порт для подключения аксессуаров и возможности просмотра видео через интернет.

LAN-выход для сетевого подключения.

Порт HDMI, который гарантирует HD-качество транслируемой картинки.

Стоит отметить, что перед покупкой дополнительных устройств необходимо уточнить их совместимость с приставкой.

Для чего нужна TV-приставка?

Устройство поможет пользователю решить следующие задачи:

Превратит старый компьютер или телевизор в полноценный девайс на базе Android с минимумом денежных затрат. Даст возможность не только просматривать видео и слушать музыку, но и играть в игры разных форматов. Обеспечит общение через социальные сети и веб-серфинг. При отсутствии телевизора Вы сможете просматривать телеканалы через подключенную к монитору приставку. Позволит скачать и использовать практически любые приложения (YouTube, мессенджеры, браузеры, почту, Skype, приложения для просмотра фильмов и др.).

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