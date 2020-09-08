TV-приставка и медиацентр в одном устройстве: RedBox Mini

Smart-приставка RedBox Mini разработана для просмотра сетевых каналов, YouTube, фильмов через интернет. Она подключается даже к устаревшим моделям телевизоров и позволяет через них просматривать высококачественное потоковое видео.
Устройство дополнительно комплектуется HDMI-кабелем, пультом управления, адаптером, батарейками.
Поддержка Full HD, Ultra HD (4K), HDR и многоканального звука позволяет TV-приставке RedBox Mini воспроизводить аудио, видео и графические изображения высокого качества. Встроенный магазин Google Play дает возможность пользоваться множеством приложений, игр, книг, журналов и аудиотреков.
ПреимуществаRedBoxMini
Отметим следующие особенности смарт-приставки:
Компактность и стильный дизайн.
Беспроводное подключение через Wi-Fi.
Предусмотрены дополнительные порты для аксессуаров (мыши, клавиатуры, геймпада и др.).
Функция просмотра потокового видео.
Возможность подключать многоканальные аудиосистемы.
Доступно 3D-видео и игры.
Объем встроенной памяти 8 Гб обеспечивает стабильность воспроизведения контента. Для хранения дополнительной информации можно использовать карту MicroSD.
Доступная стоимость.
Легкое управление с помощью пульта.
Основные характеристикиRedBoxMini5
Технические особенности мини-компьютера:
4-ядерный процессор Allwinner H5 Cortex-A53 на 64 бит отвечает за производительность.