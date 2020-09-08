Памятники из стекла от «РитуалГранит»: временный тренд или память на века?

Источник материала: Ежедневник

Развитие инновационных технологий позволяет при изготовлении памятников использовать не только привычные гранит и мрамор, но и высокопрочное закаленное стекло, изображения на котором выглядит более реалистичным, а объем стекла придает ему 3D эффект.

Студия гранита и мрамора « РитуалГранит » одна из немногих в Беларуси предлагает эксклюзивные мемориальные комплексы и памятники из стекла. В чем их особенность? Насколько новинку принимают в Беларуси? На эти вопросы ответил Назар Кириленко, руководитель минских офисов продаж «РитуалГранит».

Эстетика памятников из стекла от «РитуалГранит»

Памятники с использованием стекла не первый год можно увидеть на европейских кладбищах – в Польше, Литве, Чехии. Они ассоциируются с хрупкостью и скоротечностью жизни, создают своеобразный портал-переход в другой мир.

Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» решила привнести европейский стиль на белорусские кладбища и первая в Беларуси стала создавать на собственном производстве эксклюзивные памятники и ограды из стекла .

Как отметил Назар Кириленко, компания стремится убедить людей философски относиться к уходу из жизни и обратить внимание на европейский подход увековечивания памяти близких. Грусть может быть чистой и светлой. И, как раз, памятники из стекла помогут наделить место захоронения умиротворяющей энергетикой, что обеспечит вечный покой души, ушедшего близкого человека.

Материал, используемый в создании стеклянных памятников, обрабатывается при высоких температурах в специальной печи, что повышает его прочность по сравнению с обычным стеклом в 6-8 раз.





Стекло можно выполнить в цвете, нанести символический узор или портрет усопшего. Технология позволяет нанести рисунок в 3D-формате, что делает изображение зрительно объемным. Однако чаще картинка наносится принтером на пленку или специальной краской на станке, которая навечно впивается в гранит.

Виды стеклянных памятников от «РитуалГранит»

Каталог студии гранита и мрамора «РитуалГранит» включает в себя более 30 типовых моделей из стекла. Условно их можно разделить на следующие типы:

Классическая стела и надгробная плита толщиной 6 и более см.

Стеклянная стела может быть прозрачной или матовой, с цветным изображением или портретом усопшего. Она, в таком случае, как правило, выполнена в классической форме – овал, прямоугольник или более сложной – сердце, арка, лепесток и др. Такой стеклянный памятник рекомендуется устанавливать на благоустройство, облицованное натуральным гранитом





Стеклянная стела в обрамлении.

Памятник из ударопрочного стекла дополняют арки и окантовки из натурального гранита.





Вставка из стекла.

В памятник или надгробье из натурального гранита вставляется прозрачное или цветное стекло с изображением или текстом.

Памятник с портретом на стекле.

Портреты из стекла на памятниках давно обрели популярность и доступность – в первую очередь благодаря тому, насколько красиво и элегантно они выглядят. В этом случае к классической гранитной стеле крепится стекло с портретом усопшего. В отличие от фотокерамики стеклянная фотография не боится воздействия ультрафиолета, влаги, непогоды и может быть выполнена в любой форме и в любом размере.

Мемориальный комплект из стекла.

Стела, надгробье и ограда выполнены из ударопрочного стекла.





Эксплуатационные характеристики памятников из стекла

Стекло – достойный конкурент натуральному граниту по срокам эксплуатации. Если камень начинает разрушаться не ранее, чем через 200-300 лет, то стекло и вовсе имеет период распада более 1000 лет.

Прозрачные мемориальные комплексы сохраняют первоначальный внешний вид, независимо от погодных изменений и температурных скачков. Они не боятся дождя, солнца, сильного ветра.

За стеклянным памятником просто ухаживать. Достаточно периодически протирать прозрачную поверхность мягкой влажной тряпкой.

Эксклюзивные стеклянные памятники от «РитуалГранит»

На сегодняшний день студия гранита и мрамора «РитуалГранит» реализовала более 1000 моделей из ударопрочного стекла. Каждый памятник имеет свою историю, свое уникальное исполнение. Компания уверена, что скоро стеклянные монументы разбавят однотипные черные стелы на белорусских кладбищах.

Хотите поставить достойный и оригинальный памятник усопшему близкому? Стремитесь выделить участок на кладбище? Черные памятники удручают и нагнетают обстановку? Памятник из стекла – это решение для тех. кто ценит эстетику и практичность.

Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» готова реализовать любую задумку клиента. Дизайнер бесплатно создаст 3D-модель будущего изделия, что позволит максимально реалистично представить, как оно будет выглядеть. Мастер за счет компании выедет на участок и совершит необходимые замеры, чтобы точно рассчитать смету.

Рассрочка 0% от компании позволит выбрать лучшее оформление, установить достойный мемориальный комплекс.





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