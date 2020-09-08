Помните рассаду помидоров, выращенную в редакции TUT.BY? Посмотрите, какой урожай вырос!

Источник материала: Tut.by

В начале апреля мы решили провести эксперимент: посеяли семена помидоров, чтобы выяснить, сможет ли урожай вырасти у абсолютного новичка. Несколько недель мы ухаживали за рассадой, и когда пришло время ее пересаживать, объявили поиск читателей, которые согласились бы ее приютить. Наши растения переехали к Светлане и Анатолию, но вскоре они дачу продали и редакционные помидоры перешли новым владельцам — Светлане и Павлу. Супруги, кстати, оказались новичками в садоводческих работах, но у них вырос отличный урожай! О том, как росли наши помидоры, — в материале REALTY.TUT.BY.





Приезжаем на дачу, ставшую уже знаменитой, — нас встречают ее прежние владельцы и нынешняя хозяйка (к сожалению, во время нашей встречи ее супруг Павел был на работе). Сразу интересуемся: как там наш урожай? Ведь в последние ночи в Беларуси были туманы, и у многих дачников помидоры из-за фитофтороза враз почернели. Но здесь, в теплице, все прекрасно сохранилось.





Заходим в парник: внутри все растения выглядят здоровыми. На «наших» кустах много плодов, есть даже недозревшие. Светлана и Павел рассказывают, как им без опыта удалось вырастить такой хороший урожай.





— «Фитофтора» было новым для меня словом. Чтобы она не повредила помидоры, мы со Светланой обрабатывали растения кефиром с йодом. Химии старались использовать по минимуму. Для подкормки использовали натуральное удобрение — сброженную траву. Правда, она такая вонючая! Вы себе не представляете!

— Она и должна быть такая, — смеется Светлана, прежняя владелица.





Выяснилось также, что после продажи дачи прежние владельцы поначалу приезжали сюда почти каждый день, чтобы новой хозяйке помочь на огороде. Светлана быстро освоилась и вскоре уже полностью сама начала справляться с работами на грядках.





— Я вошла во вкус! Как зайду в теплицу — так останусь там на три часа. Уже и муж зовет, просит поесть. А я помидоры пасынкую и подвязываю, поливаю, пропалываю… После покупки дачи стали реже видеться с друзьями, так они шутят: «Потеряли Свету в теплице! Света теперь в теплице живет!». Товарищи мне даже лопату подарили.





Пока общаемся, подмечаем, что обе Светланы сдружились. Анатолий подтверждает: да, супруга и новая хозяйка дачи хорошо нашли общий язык. Пока женщины хлопочут возле растений, спрашиваем, не скучает ли Светлана по этой необычной теплице?

— Да, это хорошая теплица, здесь все отлично растет. У нас возле дома сейчас стоит обычная небольшая теплица. Буду просить Анатолия, чтобы построил снова сферическую. Возможно, будем ставить два «шара» с переходом между ними.





Тем временем урожай помидоров почти собран. И если в нынешнем году растения достались Светлане и Павлу в придачу к даче, то в следующем они настроены делать все уже сами.





— Посажу помидоры, огурцы, перец, баклажаны — все то, что растет сейчас, и я уже понимаю, как эти растения выращивать. Может, рукколу посажу и что-нибудь еще.





Наш эксперимент завершен. Мы убедились, что помидоры можно вырастить и новичку. Уход за этой культурой хлопотный, но работы на грядках для многих — в удовольствие. Ну, а самое приятное — это наслаждаться урожаем, выращенным своими руками!

Мы благодарим обе семьи за заботу о наших растениях, за понимание и теплый прием! А всем читателям желаем богатого урожая!