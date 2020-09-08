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Новые тренды: как выбрать зарплатный проект

08.09.2020 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Банк РРБ

Судя по калейдоскопу быстро меняющихся событий, астрологи объявили 2020-й временем перемен, в том числе и в Беларуси. Белорусский бизнес тоже встает перед выбором: как сохранить деловую активность и лояльность сотрудников при минимальных потерях. Каждый из бизнесов при принятии решений вынужден учитывать все внешние обстоятельства и атмосферу внутри компании.

Одним из серьезных шагов может стать смена обслуживающего банка и зарплатного проекта. Объясняем на примере Банка РРБ, как это сделать разумно и с учетом пожеланий сотрудников.

Комиссия за начисление зарплаты – вплоть до 0%

Одним из важных факторов при выборе зарплатного проекта для любого бизнеса является стоимость обслуживания в банке. И серьёзная статья затрат здесь – это размер комиссии за зачисление заработной платы.

В Банке РРБ эта комиссия, в зависимости от уровня клиента варьируется от 0,7% до 0%. А по зарплатной программе «Наоборот» банк сам доплачивает компании за остаток по счету в размере 1,2% годовых.

Июньское исследование открытых предложений белорусских банков Myfin.by показало, что этот процент в среднем находится в диапазоне 1-1,5%.

Широкая банковская сеть

Первый вопрос, который задают сотрудники компании бухгалтерии при смене зарплатной карты – где ближайшие банкоматы и насколько большая партнерская сеть.

По большинству зарплатных программ Банка РРБ можно бесплатно снимать деньги в банкоматах партнеров: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк и Идея Банк. Всего – более 340 банкоматов по Минску.

Вселенная сервисов для компании

При обслуживании в Банке РРБ у компании открываются возможности вести бизнес в формате 21-го века. Т.е. удаленно, онлайн, без бумажных носителей и максимально быстро. Перечислим ключевые возможности:

Мобильное приложение RRB-Business. С его помощью можно проводить платежи, контролировать списание и поступление средств в режиме онлайн, следить за новостями и курсами валют.

СМС-подпись. Все операции в интернет-банке можно подтверждать смс-паролем. Это значительно ускоряет все процедуры.

Онлайн-торговля валютами. Специальная торговая площадка позволяет не только следить за изменениями курсов валют, но и быстро фиксировать валютные сделки с банком, не выходя из личного кабинета.

Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса. Дополнительная услуга по ведению бухгалтерии в режиме реального времени для небольших компаний на УСН и ИП.

Контроль деловых партнеров. Проверить репутацию делового партнёра, оценить его платежеспособность и историю судебных разбирательств можно по нажатию одной кнопки в интернет-банке.

Эквайринг без терминала

Банк РРБ первым в стране предложил белорусскому бизнесу эквайринг без использования платежных терминалов, запустив Сервис ePos. Все расчеты проходят с помощью смартфона и QR-кодов.

При этом для проведения платежа продавцу не обязательно наличие интернета. QR-счет еще удобен и тем, что его можно выставлять как на отдельные товары, так и на общий чек.

Близкий по ценностям бизнес

Многие бизнесмены рекомендуют выбирать деловых партнеров близких в первую очередь по духу. В августе Банк РРБ продемонстрировал близкий для многих креатив в серии рекламных активностей с использованием фирменной красно-белой цветовой гаммы и востребованных месседжей.

В Банке РРБ предлагают не ждать перемен, а действовать сейчас, выбирая подходящих деловых партнеров с общими ценностями.

*Партнерский материал. Банк РРБ, УНП 100361187

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Судя по калейдоскопу быстро меняющихся событий, астрологи объявили 2020-й временем перемен, в том числе и в Беларуси. Белорусский бизнес тоже встает перед выбором:...
 
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