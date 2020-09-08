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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

08.09.2020 07:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем северная часть окажется под влиянием атмосферных фронтов).

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном в северных районах, местами прогремят грозы.

Ветер западный порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10 %);
  • Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Минск +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, гроза).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем северная часть окажется под влиянием атмосферных фронтов).
 
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