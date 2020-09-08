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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем северная часть окажется под влиянием атмосферных фронтов).
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном в северных районах, местами прогремят грозы.
Ветер западный порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем северная часть окажется под влиянием атмосферных фронтов).
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