Латушко: КС планирует поддерживать связь с ЕС и будет искать контакты с Россией и США

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси «планирует поддерживать контакты с Европейским союзом и будет инициировать контакты с Россией и США», сообщил на пресс-конференции 7 сентября в Варшаве член президиума рады, бывший чиновник, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. Пресс-конференция транслировалась в эфире польского телеканала «Белсат», который вещает на Беларусь.





«Мы планируем усилить международную деятельность Координационного совета, чтобы не чувствовали себя брошенными международным сообществом сотни тысяч, миллионы граждан Беларуси, выходящих на улицы белорусских городов, занимающих активную гражданскую позицию по отношению к насилию, осуществляемому властями, которое можно сравнить с репрессивным аппаратом 1930-х годов, — заявил представитель КС. — Это недопустимо в XXI веке, недопустимо в Беларуси, которая только что отпраздновала 75-летнюю победу над фашизмом. Мы требуем, чтобы репрессии были прекращены, чтобы политические заключенные были освобождены. Ведь если мы не решим эти базовые вопросы, говорить о возможном демократическом и открытом процессе новых выборов невозможно. Но мы также идем в наших требованиях дальше: выборы, которые прошли 9 августа в Беларуси, не соответствуют законодательству Республики Беларусь, они сфальсифицированы, поэтому должны состояться новые выборы президента страны».

Латушко сообщил о своих ближайших планах в качестве представителя КС. Он напомнил, что провел ряд встреч с руководством Польши, канцелярии президента, премьер-министра, представителями руководства парламента, депутатами Европарламента. По его словам, аналогичные встречи состоялись и в Литве.

«В ближайшие дни я планирую посетить ряд стран Европейского союза, где также запланированы встречи на высшем и высоком уровне, для того чтобы из первых уст проинформировать о том, что прроисходит в Беларуси, проинформировать о наших предложениях по выходу из сложившейся кризисной ситуации и услышать мнения наших европейских партнеров на этот счет. Но это не означает, что мы отказываемся от контактов с другими соседями. Мы также прорабатываем и предлагаем нашим российским партнерам вступить в диалог с Координационным советом, представляющим мнения и подходы большинства граждан Беларуси сегодня. Такие действия мы будем предпринимать», — подчеркнул бывший чиновник.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Сейчас некоторые члены КС находятся в заключении, некоторые — были вынуждены выехать из Беларуси, опасаясь за свою жизнь и свободу.