Может поднять легковушку на 30-й этаж. Самый высокотехнологичный автокран Беларуси в деталях

Источник материала: Onliner Это если не самая крутая спецмашина в Беларуси, то одна из самых крутых точно. Современный и один из самых больших автокранов ввезли в страну в июле этого года. Мы изучили его и многому удивились. Знакомьтесь — Grove GMK6300L-1, дитя немецкой инженерной мысли.

Ну как немецкой... Скорее, конечно, международной. Изготовитель этого чуда техники — транснациональная корпорация Manitowoc Company Inc. с головной штаб-квартирой в городе Манитовок, штат Висконсин, США. Но собирают такие машины в Германии, рядом с Северным морем, на заводе в городе Вильгельмсхафен на северо-западе страны. По населению этот город меньше Молодечно и примерно равен Жлобину. Но при этом Вильгельмсхафен — главная военно-морская база ФРГ и третий по величине немецкий порт. Именно там в июне 2020 года на свет появился Grove GMK6300L-1.

Сразу оговоримся: в мире существуют более грузоподъемные и более высокие автокраны. Но технические характеристики этой машины тоже впечатляют. Максимальная грузоподъемность — 300 т. Конечно, это на самом коротком вылете стрелы, но все же.

Грузовысотные возможности

Grove 6300L-1 оснащен 7-секционной стрелой длиной 80 м. Это одна из самых длинных стрел у автокранов, которые есть в Беларуси. Существует возможность сделать стрелу еще больше — с помощью 4-секционного раскладного «гуська» длиной 37 м. Для понимания: кран способен поднять легковой автомобиль на крышу 30-этажного здания. Раньше для поднятия груза на такую высоту приходилось вызывать вертолет.









Есть у машины еще одна уникальная особенность. Этот экземпляр Grove 6300L-1 укомплектован люлькой для поднятия людей. Вообще, у нас запрещен подъем людей с помощью автокранов, но есть отступления от правил: при наличии штатной сертифицированной люльки и аварийного опускания стрелы подъем людей допускается. У этого автокрана имеются разрешительные документы, и его можно использовать как автовышку для поднятия людей и производства работ на высоте более 110 м. Это выше, чем у самого высокого подъемника МЧС.











На конце стрелы устанавливается видеокамера высокого разрешения с мощным зумом. По сути, крановщик, подняв стрелу, может почитать газету в руках прохожего на соседней улице. Не совсем, конечно, так, но близко к этому. Возможности камеры впечатляют. Нужна она для точной работы крюками и мониторинга подъема.





Третья уникальная особенность заключается в том, что Grove 6300L-1 — единственный 300-тонный кран в Беларуси, оснащенный дополнительной грузовой лебедкой. Это позволяет ему работать двумя крюками одновременно. Можно производить кантование различных грузов одним краном, тем самым исключая затраты, связанные с заказом вспомогательного крана. Эта лебедка — дополнительная опция и стоит как неплохая «однушка» в Минске — около 50 000 евро. А цена комплекта одних только канатов для этого крана — порядка 8500 евро.

Шестиосное шасси

Если у обычных автокранов надстройку приспосабливают к шасси базового грузовика, то здесь все ровно наоборот. Полностью оригинальное шасси проектировалось и строилось исключительно под нужды крановой установки. Особым образом спроектирована оригинальная рама. В нее интегрированы специальные тоннели, в которых прячутся выдвижные опоры (аутригеры).





У Grove 6300L-1 шесть осей, колесная формула — 12×8×12. Это значит, что четыре оси — ведущие. У всех колес полностью независимая гидропневматическая подвеска. Каждое колесо всегда сохраняет сцепление с дорогой, поэтому нагрузки на оси всегда равномерно распределены.

Подвеску можно поднимать и опускать непосредственно из кабины (как в продольном направлении — передняя/задняя часть, так и в поперечном — левая/правая часть) и автоматически нивелировать для перемещения по дорогам общего пользования. Для езды по тяжелому бездорожью этот автокран, конечно, не предназначен, но по неровным грунтовкам может ездить без проблем.











Несмотря на свои размеры, специальное шасси весьма маневренное. Все оси — управляемые. Передние оси можно повернуть в одну сторону, а задние — в другую. А можно ездить и вбок, крабовым ходом.











Специально для автокранов такого класса компанией Michelin были разработаны оригинальные шины — Michelin X-CRANE+ (445/95 R25). Стоимость одной такой покрышки — около 2500 евро.





Собственный вес автокрана — 72 т. Шасси приводится в движение 6-цилиндровым дизельным двигателем Mercedes-Benz OM473LA с турбонаддувом. Мощность мотора — 585 л. с., рабочий объем — 15,6 л. Расход не маленький: кран потребляет порядка 100 литров дизельного топлива на 100 км пробега. Коробка передач — автоматическая Allison HD4500 SP с преобразователем крутящего момента. У нее шесть скоростей переднего хода и одна — заднего.











На автокране имеется и второй двигатель — 6-цилиндровый 285-сильный дизельный Mercedes-Benz OM936LA с турбонаддувом, объемом 7,7 л. От этого мотора работает крановая установка. То есть, простыми словами, с помощью одного двигателя кран едет, с помощью другого — выполняет работы по подъему грузов. В случае необходимости один мотор можно завести от другого, для этого имеются специальные силовые розетки.











Опционально Grove 6300L-1 оснащен «зимним пакетом», позволяющим эксплуатировать кран при температурах до –40 °С. Комплект для обеспечения возможности работы при низких температурах включает в себя систему для подогрева двигателя, систему разогрева электролита в аккумуляторе, арктические масла и смазки, факельную систему облегчения пуска моторов крановой установки и ходовой платформы.

Условия труда водителя-оператора

Хоть автокран и не призван восхищать публику своей красотой, дизайн у него определенно есть. И он вполне способен впечатлить. Имеется даже что-то от спорткаров. Но прежде всего дизайн функционален. Например, в крыше кабины сделана специальная выемка под стрелу.









На заводе не забыли про комфорт операторов. Загибайте пальцы, в кране имеются: кондиционер (как в кабине шасси, так и в кабине крановщика), радио/CD-стереоплеер (в обеих кабинах), регулируемое кресло водителя на пневмоподвеске и с подогревом, обогрев стекол и зеркал заднего вида, видеокамера заднего вида.

Не удивляйтесь, откидная спальная полка тоже есть. В случае необходимости в кабине крана можно переночевать.











Кабина крановщика — отдельный мир. Это, собственно, главный командный пункт. Конечно, помощником оператора является мощный компьютер, который контролирует все операции и следит за тем, чтобы стрела не оказалась в недопустимом положении, но главные решения принимает человек. В распоряжении крановщика — кресло повышенной комфортности с поясничным упором и подогревом. Для более удобного наблюдения за грузом кабина может менять свое положение относительно горизонта.











Управлять крановой установкой можно не только из операторской кабины, но и дистанционно. Для этого предусмотрен выносной беспроводной пульт.





Нюансы перемещения

Эта здоровенная махина технически способна развивать максимальную скорость в 85 км/ч. Но ПДД разрешают ему двигаться со скоростью не более 50 км/ч. Также при передвижении по дорогам общего пользования, по правилам, этому крану необходим автомобиль прикрытия, оборудованный маячком оранжевого цвета.





Grove 6300L-1 относится к тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам, а это значит, чтобы законно передвигаться по дорогам общего пользования, нужно получать специальное разрешение, которое стоит немалых денег. Например, только для проезда из Минска в Новополоцк и обратно, потребуется оплатить сумму в размере около 10 000 рублей. Именно столько стоит разрешение только на проезд.





А ведь для Grove 6300L-1 есть еще комплект дополнительных противовесов общей массой 92,5 т. А это пять дополнительных грузовых машин, которые следуют за краном. Представляете каким затратным может быть подъем тяжелого груза с дальним выездом крана? Все это оплачивает заказчик.

После того как автокран прибывает на место, стандартная 8-часовая смена для него стоит 4500 рублей. Это без контргрузов. За работу с полным комплектом противовесов придется заплатить 9700 рублей.

И даже при таких расценках на услуги крана есть очередь. Компания, которой принадлежит машина, занимается сдачей грузоподъемной техники в аренду. Работа сертифицированного, прошедшего специальное обучение оператора-крановщика входит в стоимость услуги.

Для чего вообще нужны краны такого класса? Самые распространенные виды работ — монтаж ветроэлектрических установок (ветрогенераторов), разгрузка грузов весом более 100 т, погрузка оборудования на крыши высотных зданий, монтаж и демонтаж башенных кранов, строительство мостов и путепроводов, монтажные работы на АЭС, ТЭЦ, крупных заводах и многое-многое другое.





А сколько стоит сама эта чудо-машина? Очень недешево. Точная цена не сообщается, но это однозначно семизначная цифра в валюте. Стоимость очень сильно зависит от выбранного дополнительного оборудования. У такой техники вообще не существует понятия «базовая комплектация». Вся машина собирается исключительно под заказ из длинного списка опций. Таковых — многие сотни, а цена отдельных из них может составлять десятки тысяч евро.