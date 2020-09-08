Под девизом «Готовимся к экономическому кризису» сравниваем дисконтные системы магазинов

Источник материала: Onliner Если вы не обратили внимания на цены, то многие пошли в разнос. Вчера видел пачку кофе, цены на которую в разных магазинах отличались более чем в два раза. Что бы ни придумали на «небесах» по поводу нашей страны, очевидно наступление времен, которые дипломатично можно назвать «сложными». Цена — снова безоговорочный фактор при совершении покупок. Изучаем предложения магазинов.

Импортеры и продавцы предупреждали, что, пока курс доллара не перейдет хотя бы в предсказуемый режим (ростом уже никого не напугать), есть вероятность того, что товар (как ценность) будут максимально придерживать на складе, но сперва могут отказаться от акций и скидок. Пока что этот прогноз сбывается наполовину: акционные зоны в магазинах на самом деле скукожились (условно говоря, раньше десять производителей ставили по одной бутылке, а теперь пять ставят по две), но не пустуют.

Визуально в них стало больше дешевых торговых марок, участвующих в акциях. Лучшие места с яркими ценниками забиты продуктами СТМ (собственная торговая марка) торговых сетей. Главное преимущество СТМ (в Беларуси) — низкая цена.

Заметное изменение этого года — окончательно улетели «бонстики» и им подобная «коллекционка». Только скидочные буклеты, карты лояльности, подарки за наклейки и розыгрыши.

Погнали.

Корона





5% при совершении покупок до 12 часов (в условиях есть ограничение на табак, алкоголь, акционные товары — это постоянные «фишки», поэтому далее об этом не напоминаем).

на табак, алкоголь, акционные товары — это постоянные «фишки», поэтому далее об этом не напоминаем). 15% на продукцию собственного производства после 20:00.

1—5% по скидочной карте.

Пластик все так же стоит 2 рубля — примерно в два раза дороже, чем в других магазинах. Зато в одном конверте дают одну большую карту и три маленькие. Такая называется карта-брелок — в три раза меньше обычной. Про то, можно ли загрузить картинку со штрихкодом в телефон и получать скидки, нигде не говорится.





Период накоплений — 90 дней. На сайте утверждается, что в последний раз таблица менялась более трех лет назад, но сейчас не до ужесточений.





«Виталюр»





Если вы любите скидки и «Виталюр», готовьтесь к увлекательной жизни и купите календарик, чтобы обводить маркером подходящие вашему статусу, возрасту и социальному положению даты.

Скидки, конечно, яростные. Там, где одни стартуют, «Виталюр» уже дает 7%. Столько же — в один из четырех дней недели по выбору клиента.

Надо будет сравнить стартовые цены с другими сетями без акций, но пока отоваривание здесь без карты лояльности выглядят как мотовство. Кассир уточнила, что есть сканер, который прочитает штрихкод с фото на телефоне, поэтому таскать с собой пластик необязательно.

Квартира и машины. Судя по датам, часть машин уже могли разыграть, но квартира еще пару дней свободна. В качестве утешительных призов — денежные сертификаты.





«Соседи»





Сеть геймифицирует своих покупателей уже шесть лет, как и обещала . Один из примеров (некоторым нравится, другим нет) — когда покупатель получает не скидку, а бонус (отложенная скидка). Обычно это 1%, если у вас не день рождения или «уязвимый» статус.

Есть прокачанная версия «Купилки» с приставкой «супер», но это уже скорее банковская карта от «Альфа-Банка» со всеми вытекающими плюсами и минусами. Надо считать.

Наушники и сумки. В «Соседях» проводятся еще две игры. Одна называется Back to School. Хороший повод для школьника заставить родителей купить «сникерс». Призы — наушники, зарядное устройство, колонки, сертификаты.





И любимая покупателями игра в наклейки: плати 10 рублей — получай фишку — собирай фишки — получай скидку. Призы, правда, такие… вроде ключницы неоднозначного бренда за 24 рубля вместо 62. Но это другая тема, не буду начинать.

Green





На каждой кассе есть объявление, которое идеально вписалось бы в интерьер любого пункта обмена валют.





На самом деле речь об игре, в которой покупателям определенного товара давали карточки для участия в розыгрыше. Надеемся, что все завершилось справедливо.

В Green наступает игровая пауза. Сотрудники говорят, что скоро начнется что-то новое, связанное со сбором наклеек-фишек.

Пока остается радоваться обычным скидкам из буклета и возможности бесплатно участвовать в программе лояльности, скачав приложение (пластиковая карта стоит 99 копеек).





Вы пенсионер? Тогда с 9 до 12 часов по будням можете воспользоваться скидкой до 5%.

«Алми»









Кроме акционных буклетов и программы лояльности, ни-че-го. Не хотят играть с покупателями.

Но программа интересная и от души. Называется «Выгода».





Программа накопительная. На сайте есть список партнеров со скидками 5—10%.

Из плюсов — можно скачать бесплатное приложение и не платить рубль за пластик.

Есть «Выгода» социальная: скидка в 7% ежедневно с 8 до 16 часов для ветеранов, пенсионеров, многодетных и инвалидов.

Если вы за год потратите в магазине 6 тыс. рублей, то можете гордо идти за добавкой «Премиум». Это позволит вам набрасывать 5% от покупки на бонусный счет. Говорят, что богатые люди потому и богатые, что для них это важно.





«Гиппо»

Это к теме не относится, но «Гиппо» обещает забрать арбуз обратно, если он оказался невкусным. Ми-ми-ми. (Важно: плохой арбуз тащить на инфоцентр надо с чеком!)









Скидка студентам — 7% каждый понедельник по карте «Асоба».

День рождения (плюс/минус три дня) — 10%.





Еще месяц назад было объявление про банановый четверг (по 1,99 за кило) и детские вторники (15% скидка на детский «непрод»).

«Евроопт»

Если вы не следите за «Удачей в придачу» (в том, что слышали, не сомневаемся), то игру неслабо потрясло. Точнее, ее призовой фонд. Все помнят эти квартиры, которые каждую неделю помогали Минску прирастать новыми жителями. Но полистав результаты последних туров, вы увидите, что в августе этого года была вновь разыграна квартира, а до того целых полтора года победители довольствовались деньгами! Суммы плясали: 50 тыс., 120 тыс., 100 тыс. за первое место в зависимости от удачливости.

И главное — игра окончательно перешла с еженедельного формата на ежемесячный.

Механика та же: покупаете товары из списка. Главный приз — «однушка» в «Каскаде» с парковочным местом.









Есть буклет «Красная цена» (так называют скидки на конкретный список товаров) на входе.

Каждый день за полтора часа до закрытия включается скидка в 30% на продукцию собственного производства.

Еще в сентябре обещают «Сочные дни», «Рыбные дни» и «Черные цены» — ищите расписание на сайте.

«Санта»

Все минчане уже познакомились? Если нет, начинайте. Говорят, по динамике роста это один из будущих лидеров торговли. В отличие от «Рублевского», который многие обвиняли в легкой небрежности (первый сетевой магазин — ему можно было все), «Санта» вся такая после ремонтов, еще не успела испачкаться.

Внутри ожидаемо много своей рыбы и «дочернего», например молочная продукция от «Савушкина» и его многочисленных филиалов. По формату — обычный супермаркет, не большой и не маленький.

Еще сеть очень не любит грубости, поэтому повесила объявление о санкциях за оскорбления. В других магазинах на этом месте обычно какая-нибудь реклама.





Дисконтная карта работает, как следует из названия, на скидку. В правилах написано «до 3%».

Из конкретного — есть дисконт на готовую еду перед закрытием.



