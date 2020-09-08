Принимаем новостройку со специалистом: что слышно у «Пирса»?

Источник материала: Onliner Идея переехать жить за город все еще пугает большинство минчан. А что там — за МКАД? Как обходиться без столичной регистрации, без поликлиники и гипермаркета под боком, без модных кафе и театров? Впрочем, благодаря нескольким частным застройщикам мы узнали, что в Минском районе вполне себе появляются кварталы, которым может позавидовать любой город. А жизнь вне столичных рамок способна объединить новоселов в отдельное сообщество, где люди поддерживают друг друга и вместе проводят вечера. 60-й выпуск рубрики «Принимаем новостройку со специалистом» посвящен кварталу «Пирс» в агрогородке Ратомка, который, вполне возможно, со временем также покажет чудеса сплоченности и организованности среди жителей. Вместе с компанией «Эво Лэнд» мы проверим квартиру в многоэтажном доме на улице Морской риф.





$1350 по курсу за «квадрат» в «однушке»

Если вы давно не проезжали мимо Ратомки, то появление «Пирса» вас явно удивит: там, где было голое поле, теперь стоит несколько десятков домов, организованы детские площадки, вовсю идут ремонты в квартирах. Жилая часть проекта застройщиком полностью завершена: построено все, что было обещано, можно выдыхать — долгостроев со скандалами уже не будет.

Стартовал «Пирс» в 2017-м с возведения урбан-вилл (одноподъездные пятиэтажные дома с лифтом, свободной планировкой, окнами в пол и трехметровыми потолками), но ближе к автомобильной трассе трансформировался в более привычные глазу панельные многоэтажки.





— Мы довольно давно встречаемся и решили, что пора уже съезжаться, — рассказывают минчане Виктория и Алексей, которые вместе с нами впервые попали на свои заветные метры. — Когда начали изучать варианты съемного жилья, поняли, что отдавать кому-то $300—350 каждый месяц жалко. Уж лучше кредит примерно в такой же сумме выплачивать, но за свое жилье. Поэтому и стали присматриваться к различным новостройкам.





— Что интересно, весной 2019 года, когда мы начали подбирать жилье, первым как раз изучали «Пирс», но тогда отбросили его из-за моих сомнений: все-таки это Ратомка, а машина у нас всего одна — как выбираться на работу, по делам? — уточняет Виктория. — В общем, забраковали «Пирс» и стали искать альтернативы. Но так как в деньгах были ограничены, все равно вернулись к пригороду.

Сама я живу в Малиновке, поэтому мы всерьез присматривались к жилому комплексу «Озерцо» — всего два километра до города и транспорт постоянно ходит. Правда, активность на стройке в тот момент была минимальная, что настораживало. К тому же отдел продаж был настолько «заинтересован» в нас, что перезванивает до сих пор.











В какой-то момент пара узнала о существовании мансардных квартир недалеко от станции метро «Пушкинская». Хорошая цена метра — около $1000 по курсу — привлекла минчан. Благо вслепую договор не подписывали, а договорились на экскурсию.

— Шестой этаж без лифта не смущал — все-таки молодые, подняться-спуститься не проблема. А вот внутри квартиры не понравились — вроде те же самые 40 «квадратов», но из-за скошенных стен ощущение будто ты в будочке какой-то, очень давит. Куда ни посмотри — гипсокартон. Опять же — ни лоджии, ни балкона в квартире нет. Одним словом, не наше, не зашло.















Еще несколько жилых комплексов пара отвергла из-за расположения прямо над дорогой и проблем с парковкой. И когда все варианты уже перебрали, а нужного так и не нашли, Виктория с Алексеем снова вспомнили о «Пирсе».

— На дворе был уже октябрь, мы записались на экскурсию и поехали смотреть, что и как тут устроено. Понравилось все — балтийский стиль в архитектуре, закрытая территория, потенциально хорошие соседи. Потом я начала гуглить всю информацию и узнала, что тут много маршруток, есть электричка, работает каршеринг. В общем, заключили договор и принялись ждать.





Сколько баллов выдержит «Пирс»

Дом, в котором будет жить пара, сдали даже раньше обещанного — по договору могли строить до конца четвертого квартала 2020-го. Несмотря на то что многоэтажка панельная, высота потолков здесь почти царская — 2,84 или около того. Подъезды красивые, но это уже, считай, стандарт для многих застройщиков. А вот придется ли Виктории с Алексеем долго ждать исправления «косяков» или вкладывать немалые деньги в переделку, узнаем от «Эво Лэнда».





— Что касается стен, то панели довольно хорошего качества. К монтажу тоже вопросов нет — установлены вертикально. Стыки панелей также оформлены правильно. По сути, стены готовы к предчистовой отделке. Штукатурить их не надо, — отмечает Дмитрий Смоленский.













Любопытно, что стены санузла в квартире возведены из пазогребневых блоков: материал довольно тонкий, поэтому на хорошую звукоизоляцию рассчитывать не приходится. Но зато к «ровности» перегородок не придерешься.





— Относительно полов: плиты хорошие, причем они гораздо лучше существующих допусков. Кое-где на стыках есть небольшие перепады, но и они все в допусках, поэтому над исправлением вам надо будет поработать самим — немного подшлифовать отдельные участки, и все. Если строители начнут вам рассказывать, что все надо заливать самонивелиром, — смело отказывайтесь, вам это не нужно. Один из стыков обозначен крестиком — там лучше разбить не очень крепкий раствор и залить новый.





Немного поработать придется разве что со стяжкой на балконе: она хоть и в допуске, но кривовата. Плиточным клеем (если вы будете укладывать плитку) это не исправишь. Вы планируете утеплять балкон? Тогда вопрос снимается сам собой: у вас тут будет много работы, и финальный вариант все равно придется делать заново, — говорит специалист.











С окнами, как всегда, все не слава богу. Onliner если и видел на приемке «живые» стеклопакеты и рамы, то это скорее в порядке исключения. Вот и в «Пирсе» с ходу нашлись волнующие моменты: три стеклопакета на балконе оказались лопнувшими. Благо заменять их начали при нас же, не откладывая на потом.









Дополнительно были отбракованы два комнатных стеклопакета. «Небольшой заводской дефект имеется еще у одного стеклопакета, но это уже на ваше усмотрение. Соринка внутри есть, но она находится вне поля зрения — чтобы ее найти, надо хорошенько присмотреться», — объясняет представитель «Эво Лэнда». Пара решила простить застройщику этот грех.













Обнаружены были и царапины на рамах, но после общения с космофеном они перестанут существовать. Также окнам нужна регулировка и «косметическая» доработка — где-то поставить заглушки, где-то поправить пароизоляционную ленту. Тем не менее смонтированы окна и подоконники в уровень.





Сантехника, электрика, вентиляция исправны. Что с системой отопления, станет понятно уже в ближайшее время.

— Думаю, этой квартире можно поставить баллов семь. Ситуацию портят окна: замечаний много, и они не мелкие. Благо исправляют все быстро, и это не станет проблемой для жильцов, — заключает Дмитрий.





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