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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

08.09.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко (27 WTA) продолжает побеждать на US Open. В 1/8 финала она оказалась сильнее чешки Каролины Муховой (26 WTA).


Фото: Reuters

В отличие от предыдущих двухсетовых поединков, в последней встрече Вику ждала более ожесточенная борьба, которая продлилась почти 2,5 часа.

Самым напряженным оказался первый сет, который белоруска проиграла 5:7 и который длился почти час. Отметим, что она чуть не переломила его ход, отыграв два сетбола и взяв подачу чешки, сравняв счет (5:5), однако затем проиграла свою подачу, а потом и сет.

Во втором сете Виктория не оставила шансов сопернице, взяв все свои подачи (6:1), а в третьем дала 52-минутный бой (6:4) и довела встречу до победы.

Послезавтра Виктория встретится в четвертьфинале с Элизой Мертенс из Бельгии (18 WTA).

 
 
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