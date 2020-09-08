ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герасименя: «Чем больше нас прессуют, тем более мы уверены, что делаем все правильно»

08.09.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Трехкратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя прокомментировала последние события в Беларуси на своей странице в инстаграме.


— Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно! Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва — насилие в «законе». Наша сила в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом кто стремиться донести правду в свет, даже в том кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя прокомментировала последние события в Беларуси на своей странице в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под девизом «Готовимся к экономическому кризису» сравниваем дисконтные системы магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика