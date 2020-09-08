Герасименя: «Чем больше нас прессуют, тем более мы уверены, что делаем все правильно»

Источник материала: Tut.by

Трехкратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя прокомментировала последние события в Беларуси на своей странице в инстаграме .





— Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно! Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва — насилие в «законе». Наша сила в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом кто стремиться донести правду в свет, даже в том кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету!